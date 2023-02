Foto de ilustración (Fuente: thanhnien.vn)

No los viajeros chinos ni ninguna otra fuente de turistas internacionales, el sector nacional es el que seguirá siendo el factor "más brillante" que ayudará a que el turismo de Vietnam continúe recuperándose con fuerza en 2023, dijo Nguyen Huu Y Yen, director general de la empresa turoperadora Saigontourist.Señaló que antes del estallido de la pandemia de la COVID-19, las tres principales fuentes de visitantes extranjeros a Vietnam eran China, Rusia y Corea del Sur.Los vuelos chárter desde Corea del Sur se reanudaron recientemente, sin embargo, los turistas chinos y rusos no han regresado. Los mercados europeos y estadounidenses comenzaron a recuperarse, pero es poco probable que registren un gran avance en 2023, subrayó.Entretanto, en poco más de seis meses de 2022, la cantidad de viajeros nacionales se recuperó a más de la mitad del nivel previo a la pandemia, y la cifra de este año definitivamente llegará al 70- 75 por ciento, mientras que el turismo emisor también compartirá la misma tendencia, destacó.El mercado interno puede recuperar el crecimiento de 2019 en 2024, predijo el empresario.Alrededor de nueve millones de vietnamitas viajaron durante las recientes vacaciones del Año Nuevo Lunar, para un alza interanual del 47,5 por ciento, según muestran las estadísticas.Nguyen Trung Khanh, director general de la Administración Nacional de Turismo, confió que 2023 será un año vibrante para el turismo vietnamita en términos de mercados nacionales e internacionales.Citó a algunos expertos diciendo que el mundo será testigo de un crecimiento vigoroso en la demanda de viajes este año. Como un punto brillante en el mapa turístico mundial, Vietnam seguramente no estará fuera de esta tendencia./.