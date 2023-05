En la escena (Foto: VNA)

Binh Thuan, Vietnam (VNA)- Miles de turistas nacionales y extranjeros asistieron el 1 de mayo al festival de cometas en la playa del complejo The Cliff Resort & Residences, en la ciudad de Phan Thiet, provincia centrovietnamita de Binh Thuan.En el cielo azul volaron más de un centenar de cometas coloridas con diversas formas de pulpos, caballitos de mar, rayas y calamares.Vo Thuy Loan, subdirectora de The Cliff Resort & Residences, dijo que el festival forma parte del evento Hello Sunny 2023 (Hola Verano), que durará desde el 3 de mayo hasta el final del 31 de agosto de 2023.A través de la actividad, se espera que los turistas puedan disfrutar un espacio de paz entre el azul del mar, la arena blanca y el cielo inmenso.Además del vuelo de cometas, los visitantes, especialmente los niños pequeños, participaron en juegos como la casa inflable gigante, tobogán de agua y pelota de playa, entre otros.En los primeros cuatro meses de 2023, Binh Thuan recibió más de 2,8 millones de turistas, incluidos 94 mil 700 extranjeros. /.