Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Nguyen Van Que, director general de la empresa mixta Cuu Long JOC, (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) Luego de casi 30 años de su promulgación, la Ley de Petróleo de Vietnam necesita reformarse por completo, de conformidad con las prácticas internacionales y la estrategia de desarrollo energético nacional en la nueva situación, a fin de promover la industria de manera sostenible, como contribución a la economía del país.Nguyen Van Que, director general de la empresa mixta Cuu Long JOC, informó que la superposición de leyes existentes como la Ley del Petróleo y la de Inversión entre otras, ha provocado barreras para las empresas en la implementación de proyectos iniciales (búsqueda, exploración y explotación de petróleo y gas).Al compartir la misma opinión, Trinh Viet Thang, miembro de la Junta Directiva de la Corporación de Exploración y Explotación Petrolera de Vietnam (PVEP), dijo que PVEP ahora está operando 35 contratos en el campo; sin embargo, hasta la fecha esos acuerdos se ven a punto de vencer.De hecho, entre 2007 y 2015, PVEP implementó 26 proyectos de petróleo y gas. Sin embargo, cuando entró en vigor la Ley de Inversión Pública en 2016, el grupo solo tenía 2 nuevos proyectos por firmar, señaló.Los nuevos incentivos de inversión de Vietnam se refieren al área de explotación y no están relacionados con la escala de explotación como en muchos países en el mundo.Además, debido a que los proyectos de petróleo y gas se rigen por muchas leyes vigentes como la de Petróleo y la de Inversión Pública, las empresas con el 100 por ciento de capital estatal como PVEP necesitan a someterse a muchos niveles para su aprobación.Mientras tanto, los inversionistas extranjeros que están implementando proyectos de petróleo y gas en Vietnam solo necesitan cumplir la Ley de Petróleo de la nación indochina.Por lo tanto, es necesario enmendar la Ley de Petróleo pronto para evitar la superposición de leyes y desarrollar incentivos adecuados a la realidad de los campos de petróleo y gas en el país, para que la industria pueda operar de manera transparente y no se quede con mucha brecha respecto a los estados extranjeros.En el coloquio “Reformar la ley de Petróleo para promover el desarrollo sectorial”, efectuado recientemente en la ciudad de Vung Tau, el subdirector general del Grupo Nacional de Petróleo y Gas de Vietnam (PetroVietnam- PVN), Do Chi Thanh, propuso a las partes que se centren en dar opiniones sobre las políticas preferenciales destinadas a restaurar el atractivo en el ambiente de inversión en el campo, así como concretar los derechos y obligaciones de las agencias estatales de gestión en el área.La contribución de opiniones pretende brindar aportes a completar la ley de Petróleo (modificada) con el principio transversal que el Comité Permanente de la Asamblea Nacional y el presidente parlamentario Vuong Dinh Hue lo abordaron en favor de construir la mencionada ley para el desarrollo sectorial con el objetivo de promover la economía en combinación con la protección de los derechos e intereses legítimos de Vietnam en el mar, de conformidad con el derecho internacional y garantía de la seguridad de las personas y la propiedad de los inversores cuando participan en las investigaciones y actividades petroleras, entre otros.Por lo tanto, la Ley del Petróleo esta vez debe ser modificada por completo y resulta necesario establecer una nueva ley en 2022, con miras a satisfacer las necesidades reales en la actualidad.La nueva ley de Petróleo debe aplicar incentivos a los contratos de petróleo y gas modificados, en caso de que surjan riesgos, los inversores tienen derecho a cambiar los detalles del contrato, entre otros aspectos.Según previsiones, la ley de Petróleo (modificada) será presentada a la Comisión Permanente de la Asamblea Nacional para su consideración en este mes de agosto y se espera que el Parlamento la apruebe en octubre./.