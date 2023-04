Binh Thuan, Vietnam (VNA)- De ser solo un pequeño pueblo pesquero, un cabo al que los pescadores entraban para resguardarse de las tormentas, Mui Ne, de la ciudad de Phan Thiet, provincia de Binh Thuan, es conocido actualmente por los turistas nacionales y extranjeros como un paraíso de descanso y esparcimiento.

Hace más de 30 años, los esposos L.C. y N.T. se mudaron de Hanoi y compraron un apartamento en el complejo de descanso y esparcimiento Sea Links City del barrio de Mui Ne, ciudad de Phan Thiet, provincia de Binh Thuan, que era entonces un proyecto nuevo en construcción.“Al principio, mi esposa y yo concebimos este lugar solo para descansar y veranear con la familia y los niños. Sin embargo, después de vivir aquí por un corto tiempo, aprecié su clima templado, con aire fresco y cálido sol durante todo el año, muy bueno para la salud y a poca distancia de Ciudad Ho Chi Minh, a unos 200 kilómetros, así que decidí quedarme”, dijo L.C.En Mui Ne, tuvimos la oportunidad de visitar la residencia de esta familia para sentir el ambiente de vida en la ciudad costera surcentral. El propietario nos mostró su apartamento de dos pisos en el área de Sea Links City, muy espacioso, con un diseño elegante y moderno.L.C. agregó que no hay necesidad de usar aire acondicionado siempre porque solo abre la ventana y entra la brisa del mar. Los apartamentos están construidos teniendo en cuenta que ninguno bloquee la dirección del viento y la vista a la costa de los otros.Sea Links City es ahora un famoso complejo turístico de cinco estrellas con casi 1 000 habitaciones, apartamentos y villas ubicados en una colina fresca, con servicios completos de descanso, esparcimiento, entretenimiento, cocina, piscina, el campo de golf más desafiante de Asia y un majestuoso castillo del vino escondido detrás de verdes viñedos.Además de este, la zona cuenta con cientos de otros resorts, hoteles de primera clase que se extienden a lo largo de la costa, desde la entrada de la ciudad de Phan Thiet hasta Hon Rom, punto final de Mui Ne. Los nombres The Cliff, Romana, Sailing Club, Centara Mirage, Anantara, Terracotta… son direcciones famosas de vacaciones y experiencias impresionantes para turistas nacionales e internacionales. Por ello, Mui Ne es conocido como la “capital de los resorts” de Vietnam.Tras despedirnos de la familia de L.C y N.T., nuestro grupo eligió Centara Mirage Resort, ubicado en la bahía de Hon Rom, para detenernos y descansar. Este resort fue construido según modelo mediterráneo-español con una superficie de 1 000 hectáreas, y fue abierto para recibir huéspedes a finales de 2021, por lo que es como un nuevo soplo que contribuye a la diversidad de la región.Durante la estancia en Mui Ne, visitamos resorts y hoteles de alto nivel de todos los estilos asiáticos y europeos, desde antiguos hasta modernos, dotados de diversos servicios públicos, a lo largo de la costa con playas de arena blanca y mar azul claro matizado por suaves olas. La fresca área marina atrae a muchos turistas extranjeros que practican windsurf, nadan o toman el sol, entre otras opciones.La cocina de Mui Ne también es muy interesante, con platos de mariscos frescos preparados al estilo local en los restaurantes. Si va allí, intente disfrutar de ostras y caracoles a la parrilla con cebolla, servidos con fideos bañados en salsa de pescado pura de Phan Thiet, que será una grata experiencia culinaria.Mui Ne fue aprobado por el Gobierno para convertirse en una zona turística nacional con visión hacia 2040-2050 y la determinación de hacer de este lugar un destino líder en la región.El área está planificada en una superficie de 14 760 hectáreas en tres localidades: la ciudad de Phan Thiet y los distritos de Bac Binh y Tuy Phong. Además del clima favorable y el bello paisaje que ofrece la naturaleza, en Mui Ne convergen famosos lugares culturales e históricos, con las características de una tierra costera de larga tradición.Hay un complejo de antiguas torres Po Sah Inu (distrito de Phu Hai), sede del tradicional festival Kate del grupo étnico cham; la escuela Duc Thanh en el río Ca Ty, que guarda la huella del presidente Ho Chi Minh; la casa comunal Van Thuy Tu, construida en 1762, donde se exhibe el esqueleto de ballena más grande de Vietnam; el arroyo del Hada (barrio de Ham Tien), que fluye entre dos colinas de arena roja; Hon Rom, salvaje y pacífico, y el pueblo de Mui Ne , con la vitalidad de una típica localidad pesquera.También hay una playa rocosa de siete colores (comuna de Binh Thanh, distrito de Tuy Phong), reconocida por sus características en el Libro de Récords de Vietnam , y un lago natural de agua dulce en medio de inmensas dunas de arena, llamado Bau Trang (comuna de Hoa Thang, distrito de Bac Binh). Mui Ne es asimismo una de las 50 mejores playas del mundo y la mejor de Asia para practicar windsurf. El lugar ha organizado numerosas competencias de windsurf y kitesurf, atrayendo a atletas de diversos países.La zona, además, se conecta con otras atracciones turísticas de Binh Thuan, así como de la región, con el objetivo de optimizar el potencial turístico, garantizar la eficiencia socioeconómica y mejorar la calidad de vida de los lugareños, convirtiendo a Mui Ne en uno de los principales destinos de Asia-Pacífico.Binh Thuan ha registrado su nombre en la lista de las 10 provincias turísticas destacadas de Vietnam y Mui Ne se ha convertido en una de las seis zonas turísticas nacionales, donde los visitantes pueden disfrutar de variadas modalidades como excursiones, viajes de descanso y esparcimiento, deportes acuáticos, turismo religioso, en el mar y las islas.Según Bui The Nhan, director del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia, esta industria ha hecho grandes esfuerzos durante mucho tiempo para construir una marca de turismo marítimo asociada a la organización de eventos internacionales, con sus propias características. Como resultado de ello, en la primera mitad de 2022, cuando la epidemia de COVID-19 se controló, la cantidad de viajeros que llegó a Phan Thiet superó los 1,9 millones, un aumento del 30 % con respecto al mismo período de 2021, entre ellos, unos 20 640 extranjeros, para un incremento del 20 %, y los ingresos, de 3 700 mil millones de dongs, sobrepasaron en 3 % a los de igual lapso del año anterior.En las últimas tres décadas, la industria del turismo de Binh Thuan ha tenido un fuerte desarrollo, afirmó su marca y mantuvo su impulso de crecimiento, convirtiéndose en un punto brillante en el mapa turístico de Vietnam, y Mui Ne, en particular, ha logrado progresos espectaculares, transformándose en un destino de playa de fama mundial, digno del título de “paraíso de descanso y esparcimiento”./.