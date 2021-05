Hanoi (VNA)- Inspirado en los tornos de alfarería locales y los hornos antiguos, el Museo de cerámica Bat Trang se está convirtiendo en un nuevo destino turístico ideal de Hanoi.El arquitecto Hoang Thuc Hao, subdirector de la Asociación de Arquitectos de Vietnam, precisó que la instalación, considerada el centro de la quintaesencia de la artesanía vietnamita , presenta superficies curvas y optimiza el uso de los materiales tradicionales de la aldea como ladrillos de cerámica, tejas horneadas y mosaicos.El museo consta de dos edificios de cuatro plantas con fines expositivos y comerciales, con exhibición de productos cerámicos esmaltados y formas únicas, realizados a lo largo de la historia.Según Ha Thi Vinh, vicepresidenta de la Asociación de Pueblos Artesanales, se le ocurrió la idea del centro después de visitar Japón, lo que sirvió de base para desarrollar el programa One Commune One Product (Una comuna, un producto) que se ha llevado a cabo de manera eficiente, con la esperanza de establecer pueblos artesanales vietnamitas, particularmente Bat Trang.También precisó que se han preparado soluciones digitales para el museo, y agregó que se utilizará un modelo a escala y un mapeo en 3D del pueblo durante el periodo 1953-1954 para destacar su historia, mientras que una aplicación digital del museo ofrecerá servicios de guía y reserva para los visitantes.Por su parte, el artista Luong Xuan Doan, presidente de la Asociación de Bellas Artes de Vietnam, apreció la arquitectura del proyecto. Al mismo tiempo, agregó que el concepto del proyecto es muy interesante y el efecto visual también.Aunque aún no se ha puesto en funcionamiento oficialmente, el museo ha atraído a muchos jóvenes a visitarlo gracias a su arquitectura única.La comuna de Bat Trang se encuentra en el distrito de Gia Lam, a 10 kilómetros del centro de Hanoi Bat Trang es conocido por el comercio tradicional de alfarería. Hay aproximadamente 200 empresas y mil hogares que elaboran y comercializan productos cerámicos aquí, los cuales se exportan a muchos países como Japón, Corea del Sur, Tailandia, Rusia, Italia y Francia.En los últimos años, los turistas han acudido en masa a Bat Trang para buscar artefactos tradicionales y comprar artículos de cerámica./.