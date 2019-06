Deportista vietnamita Khong My Phuong (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Las levantadoras de pesas de Vietnam ganaron tres medallas de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de la Federación Internacional de Halterofilia, que se desarrolla en Suva, Fiyi.La vietnamita Khong My Phuong obtuvo la presea dorada en la categoría de arrancada para mujeres, en los 45 kilogramos, al lograr levantar 74 kilogramos en su tercer intento, cinco kilogramos más que la compañera de su equipo, la subcampeona Pham Dinh Thi.Mientras tanto, Ayse Dogan, de Turquía obtuvo el bronce con el levantamiento de 68 kilogramos.En la categoría de dos tiempos, Dinh Thi logró la medalla de oro, con un resultado de 85 kilogramos, seguida por My Phuong en segundo puesto, con un kilo menos.Con posterioridad, la joven atleta My Phuong ganó la presea dorada con el levantamiento de un total de 158 kilogramos en la categoría combinada.Dinh Thi y Dogan compartieron el segundo y tercer lugares, respectivamente. -VNA