Long An, Vietnam (VNA)- La provincia survietnamita de Long An proporcionó a su vecina camboyana de Svay Rieng mil litros de desinfectante y 10 mil dosis de vacuna contra la fiebre aftosa en el ganado, anunció el director del Departamento local de Agricultura y Desarrollo Rural, Nguyen Thanh Truyen.Precisó que tal actividad tiene como objetivo ayudar a la provincia camboyana a combatir la enfermedad y ponerla bajo control.También se espera que fortalezca la solidaridad y la amistad tradicional entre Vietnam y Camboya en general y entre las provincias de Long An y Svay Rieng en particular, agregó.Las dos provincias intensificarán las comunicaciones sobre la prevención de enfermedades peligrosas y actualizarán oportunamente a la población local sobre nuevos brotes.Además de las inspecciones a lo largo de la frontera compartida, la provincia de Long An ha pedido a las localidades fronterizas que mejoren el monitoreo, junto con orientación para los criadores de ganado a fin de prevenir la propagación de la fiebre aftosa.Se impondrán un castigo estricto a quienes transporten ilegalmente animales y productos de origen animal.El mes pasado, las autoridades de Long An incautaron casi 15 toneladas de carne de cerdo sin un origen claro que fueron traídas ilegalmente a la provincia desde Camboya./.