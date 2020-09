Organizan fiesta del medio otoño para niños en provincia vietnamita de Long An

Long An, Vietnam, 28 sep (VNA) - El Comité Popular de la provincia survietnamita de Long An celebró la fiesta del medio otoño “Luna brillante en la zona fronteriza” y entregó obsequios a niños pobres en la localidad.Al intervenir en el acto, el vicepresidente del Comité Pham Tan Hoa subrayó que la actividad mostró la atención especial de todos los niveles, ramas y la sociedad hacia los niños en situación difícil, a la par que pretende crear un campo de recreación útil a favor de los menores. Long An se plantea movilizar recursos sociales para ayudar y crear oportunidades para que las nuevas generaciones se esfuercen y logren éxitos en el estudio, con vistas a convertirse en personas útiles en su familia y la sociedad, apuntó.En la ocasión, el Comité Popular entregó 120 regalos, incluidos pasteles de luna, linternas y dinero a niños pobres.Actualmente, la provincia cuenta con 362 mil menores de 16 años, de los cuales más de tres mil se encuentran en circunstancias especiales, ocupando el 0,87 por ciento de la población local.En los últimos tiempos, Long An se ha esforzado en las tareas del cuidado y protección infantil, como contribución a ayudar a los niños a desarrollarse de manera integral./.