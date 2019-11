Hanoi (VNA)- El Premio de Artistas Asiáticos 2019 (Asia Artist Awards-AAA), se celebrará por primera vez en Vietnam el 26 de este mes en el Estadio Nacional de My Dinh, en esta capital, informó el periódico electrónico Nhan Dan.De acuerdo con el Comité Organizador, un total de 18 grupos musicales y cantantes participantes realizarán espectáculos especiales para los aficionados, prometiendo un programa memorable para la audiencia.Además de las actuaciones impresionantes realizadas por los artistas provenientes de Corea del Sur, este programa presenta un diseño que armoniza las características tradicionales vietnamitas y la modernidad de la tecnología asiática.El evento tiene como objetivo honrar a los artistas surcoreanos en particular y a los asiáticos en general por sus contribuciones en las actividades y obras destacadas tanto en el sector cinematográfico como musical. Asia Artist Awards se celebró por primera vez en noviembre de 2016 en Corea del Sur. Después de tres años de organización, el programa ha atraído la participación de más de 150 artistas famosos de ese país.Según los organizadores, las estrellas que se reunirán en la edición de esta año son nombres familiares para los fanáticos del K-pop y el K-drama, como los actores Jang Dong Gun, Ji Chang Wook y Park Min Young, y los grupos vocales Super Junior, Twice, Red Velvet y Seventeen, entre otros./.