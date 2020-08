En la empresa de May 10 (Fuente:VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- La corporación vietnamita de confecciones textiles May 10 recibirá un desembolso de 4,3 millones de dólares del paquete financiero global del banco Standard Chartered por valor de mil millones de dólares para respaldar su lucha contra el COVID-19, según informó hoy la institución bancaria.De ese modo, el banco suministrará a May 10 ese monto para ayudar la fabricación de mascarillas sanitarias y de tela, como parte de los esfuerzos por satisfacer la demanda creciente de los artículos protectores contra el coronavirus en el mundo.El director general de May 10, Than Duc Viet, realzó la importancia de la calidad de los artículos protectores en la garantía de la salud de los pobladores, especialmente en medio de la pandemia de COVID-19.Por tal motivo, su empresa se esfuerza por suministrar productos a los clientes y la asistencia de Standard Chartered la ayudará a mejorar su producción de mascarillas sanitarias y de tela, agregó.Con anterioridad, el mencionado banco desplegó en marzo pasado ese paquete financiero con la tasa de interés preferencial con el fin de respaldar a las empresas en la fabricación de productos contra el COVID-19.Las empresas beneficiadas son las de producción y distribución de los artículos farmacéuticos y de salud, así como maquinas de respiración, geles desinfectantes y mascarillas.Además, las compañías especializadas en otros campos que planean ampliar su operación en los productos protectores pueden recibir el respaldo de ese paquete financiero./.