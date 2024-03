Hanoi (VNA) - Visa , líder mundial en pagos digitales, brindó su visión sobre el panorama de pagos de Vietnam con su último estudio sobre Actitudes de Pago del Consumidor en 2023 que destaca el aumento de las transacciones sin efectivo entre los consumidores vietnamitas.Según el estudio, el 56% de los vietnamitas encuestados llevan ahora menos efectivo físico que el año pasado, lo cual indica una mentalidad progresista hacia la adopción de nuevas tecnologías financieras.En particular, los consumidores jóvenes están desempeñando un papel pionero en el cambio hacia el pago sin efectivo, ya que el 89% de los encuestados han adoptado con éxito métodos sin efectivo.Visa también profundiza en las tendencias predominantes que dan forma a la economía no monetaria en Vietnam, incluido el ascenso de las billeteras móviles. Vietnam se encuentra entre los principales mercados del sudeste asiático con una rápida adopción de billeteras móviles como método preferido para realizar pagos, lo cual contribuye a acelerar el crecimiento de las finanzas digitales. El país se está preparado para emerger como uno de los líderes regionales en finanzas móviles, ya que cuatro de cada cinco consumidores vietnamitas utilizan billeteras móviles.Mientras tanto, los pagos en tiempo real (Real-time payment, RTP) han cobrado un impulso significativo en Vietnam, un ejemplo de la adopción por parte del país de tecnologías financieras de vanguardia.Los RTP ofrecen comodidad y eficiencia incomparables, impulsando una mayor digitalización de la economía. En Vietnam, los RTP están ganando popularidad: al menos dos de cada cinco consumidores los han utilizado. La aplicación de los RTP se ha diversificado y comprende transacciones transfronterizas, pagos entre pares, pagos a comerciantes/minoristas y pagos de facturas.Además, comprar ahora y pagar después (Buy Now Pay Later, BNPL) es un servicio popular utilizado por los consumidores vietnamitas, que ofrece opciones de pago flexibles e impulsa la participación del consumidor.Las tarjetas de crédito, aunque se utilizan menos para recargas y financiación de billeteras móviles, son la opción preferida para los BNPL en Vietnam. Las aplicaciones fáciles de usar, los cupones gratuitos, los puntos de recompensa y la facilidad para realizar un seguimiento de los pagos fueron los factores claves para la aceptación de las ofertas de BNPL.