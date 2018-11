Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA) - Los Países Bajos están interesados en cooperar con Vietnam, en general, y con la región del Delta del Mekong, en particular, para impulsar el crecimiento de la agricultura comercial de una manera beneficiosa para los seres humanos y el medio ambiente, declaró la embajadora holandesa en Hanoi, Elsbeth Akkerman.



Al intervenir en un seminario efectuado la víspera en la ciudad survietnamita de Can Tho, la diplomática señaló que ambos países comparten muchas similitudes en la geografía, como tener un delta costero donde la mayoría de la población vive de la agricultura.



Como tal, indicó, Vietnam y los Países Bajos enfrentan desafíos similares como las inundaciones, la contaminación del agua, la intrusión de agua salada y la protección de los ecosistemas costeros y los humedales.



Expertos holandeses, incluidos Martijn van de Groep, Arjo Rothuis y Tanya Huizer, citaron la investigación conjunta de científicos de los Países Bajos y la Universidad de Can Tho diciendo que la región del Delta del Mekong está deprimiendo con una velocidad cada vez mayor.



La razón principal detrás de la situación es la sobreexplotación de los recursos hídricos subterráneos, el bombeo de agua, la construcción de rascacielos, la deforestación y la construcción de represas hidroeléctricas, señalaron.



Los expertos subrayaron la necesidad de fortalecer el desarrollo de la agricultura de alta tecnología, utilizar de manera más eficaz los recursos hídricos y combinar la producción agrícola con los servicios, el ecoturismo y las industrias auxiliares.



La producción agrícola sostenible debe ser amigable con el medio ambiente y los agricultores, dijeron y destacaron la importancia de dejar de usar productos químicos perjudiciales para el medio ambiente en la agricultura y desarrollar cadenas de valor para minimizar las pérdidas durante la cosecha y el procesamiento.



Mientras tanto, los especialistas vietnamitas dieron soluciones para aplicar la ciencia y la tecnología en la agricultura y orientaciones en el desarrollo del sector para adaptarse al cambio climático.



Además recomendaron la construcción de sistemas para tratar las aguas residuales industriales y domésticas, así como el desarrollo de proyectos de transferencia de operaciones de construcción para atraer inversiones del sector privado en la edificación de plantas de tratamiento de agua. –VNA