Una de las casas antiguas sobre pilotes (Fuente:VNA)

Nghe An, Vietnam (VNA)- Ubicado en el Centro de la Reserva Natural de Pu Hoat, el pueblo de Long Thang, en el distrito de Que Phong, es la única localidad en la provincia centrovietnamita de Nghe An que aún conserva numerosos palafitos antiguos de cientos de años de antigüedad de la minoría étnica de Thai, los cuales captan la atención especial de turistas nacionales y extranjeros.



Al llegar al Centro de la Reserva Natural de Pu Hoạt, los turistas pueden encontrar casas antiguas sobre pilotes del pueblo étnico de Thai, con más de 300 años de historia. Cada vivienda tiene una superficie de 100 a 120 metros cuadrados, techada con maderas de alta calidad que no sufren de termitas y brindan resistencia a la lluvia y al sol, además de favorecer el fresco en el verano.



Durante muchas generaciones, la gente de Thai ha vivido solamente en el palafito porque es la tradición. En el pasado, era necesario construir las casas sobre pilotes para cuidarse de las bestias, como los tigres.



El pueblo de Long Thang, fusionado con los de Na Xai y Hua Muong, cuenta con unas 200 familias y más de 90 por ciento de los hogares aún conservan la tradición de vivir en casas sobre pilotes. A pesar de la escasez de los materiales madereros, una serie de viviendas ahora disponen o se construyen con techo de planchas de acero galvanizado corrugado o tejas rojas.



Además, durante cientos de años, los Thai han conservado sus hermosas tradiciones culturales, sobre todo interpretaciones de gongs, danzas y canciones.

Según Duong Hoang Vu, presidente del Comité Popular del distrito de Que Phong, las autoridades se han centrado en la construcción y desarrollo del turismo comunitario en los últimos tiempos, lo que contribuirá a atraer más viajeros internacionales.



Con la ventaja de sus hermosos paisajes, el pueblo de Long Thang, en el distrito de Que Phong, se encuentra en el camino de avanzar en el desarrollo del turismo comunitario, con el objetivo de conservar y promover las características culturales tradicionales únicas de una tierra antigua de cientos años de antigüedad./.