Parlamento de Vietnam adopta cambios cruciales durante octavo período de sesiones (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- La Asamblea Nacional (AN) de Vietnam cumplió plenamente su agenda trazada para las 28 jornadas de trabajo del octavo período de sesiones, durante el cual adoptó cambios cruciales para elevar la eficiencia de sus actividades.El período de reuniones se efectuó a finales de 2019, en el cuarto año del mandato y el primero de los preparativos para las asambleas partidistas de distintos niveles, para encaminarse al XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV).La intensa agenda tuvo un especial significado, pues contribuyó al cumplimiento de las resoluciones del PCV, del Parlamento y también al impulso del desarrollo en todos los aspectos del país.Al cumplir su función legislativa, la AN prioriza las labores referentes a la construcción del sistema de leyes, cuyo fruto se refleja en parte mediante la aprobación en la ocasión de diferentes legislaciones importantes, las que crean el fundamento legal para el avance sostenible y la integración internacional activa de la nación.Durante el octavo período de sesiones, el Parlamento ratificó 11 leyes y código y 17 resoluciones, así como sometió al debate proyectos de otras 10 legislaciones.Todas las leyes aprobadas recibieron el respaldo de la mayoría de los diputados, quienes propusieron diferentes opiniones francas y responsables.Uno de los asuntos que más acapararon atención de los votantes y pobladores, por su gran impacto en el contingente laboral y en varios aspectos de la vida social, fue la votación para la ratificación del Código del Trabajo (modificado).Ese código, que comprende 17 capítulos y 220 artículos, encierra diferentes normas nuevas, tales como las relativas a las horas extra en el trabajo, el derecho de suspender unilateralmente del trato laboral por parte de empleadores y otras referentes a la solución de las disputas.Los electores prestan también atención al cambio de la edad de jubilación, según el cual, se realizará desde 2021 un proceso gradual para el reajuste al respecto, de tal manera que los asalariados masculinos se retirarán a los 62 años de edad a partir de 2028, mientras que las féminas se jubilarán a 60 años desde 2035, con el fin de enfrentar el proceso del envejecimiento y responder las demandas del mercado laboral.En especial, los asalariados gozarán de dos días de asueto con motivo del Día Nacional.Durante las jornadas de trabajo, los parlamentarios se centraron en debatir proyectos de leyes como la de Valores (enmendada); de Milicias; de Fuerza de Reserva; de migración de ciudadanos vietnamitas; de Biblioteca; y de reajuste y complementación de algunos artículos de las Leyes de Organización Gubernamental y de gobiernos locales, de Funcionarios, de Auditoría Estatal, de migración y residencia de extranjeros en Vietnam, de gestión y uso de armamentos y artefactos explosivos y herramientas de apoyo.Asimismo, el proyecto integral sobre el desarrollo de las zonas de residencia de las etnias minoritarias y/o con dificultades socioeconómicas también fue aprobado con alto porcentaje de votos a favor. Ese programa traza como meta duplicar en 2025 el ingreso promedio de los miembros de los grupos minóricos en comparación con 2020, reducir en al menos tres por ciento la tasa de hogares pobres cada año, entre otras.El Parlamento reveló a Nguyen Khac Dinh de su función como miembro del Comité Permanente de la AN y jefe de la Comisión de Asuntos Legales, y también a Nguyen Thi Kim Tien de su cargo como ministra de Salud del mandato 2016- 2021. Asimismo, votaron para que Hoang Thanh Tung reemplace a Khac Dinh.En esa ocasión, se ratificó también la resolución del informe sobre la viabilidad del primer período del proyecto del aeropuerto Long Thanh y se encargó al Gobierno seleccionar a inversores según las leyes, teniendo en cuenta la garantía de la defensa, la seguridad y los intereses del país.Por otro lado, el Parlamento aprobó también la resolución referente a la construcción del embalse Ka Pet, que desempeñará un papel importante en el suministro de agua para la agricultura, el consumo de los pobladores y la prevención de las inundaciones en la provincia central de Binh Thuan./.