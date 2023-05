Panorama de la cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- La Asamblea Nacional de Vietnam (AN) de la XV legislatura continuó hoy su agenda de trabajo con debates sobre las modificaciones y enmiendas de varios artículos de las leyes de Policía Popular y de Migración para ciudadanos vietnamitas y extranjeros.Respecto a la Ley de Policía Popular, tras escuchar la propuesta del ministro de Seguridad Pública, To Lam, la Comisión de Defensa y Seguridad de la AN acordó añadir reglamentos que establecen criterios para considerar la promoción al rango de general con anticipación.También mostró su apoyo a la complementación de las normas sobre el grado más alto para algunos cargos y títulos de agentes de la Policía Popular y la edad máxima para servir en esta fuerza.En cuanto a la modificación de varios artículos de la Ley de Migración para ciudadanos vietnamitas y la Ley de Migración, Tránsito y Residencia para los extranjeros en Vietnam, la Comisión de Defensa y Seguridad acordó agregar el “lugar de nacimiento” a los documentos de entrada y salida para garantizar los derechos e intereses de los ciudadanos vietnamitas.Además, ratificó la necesidad de modificar y complementar algunos artículos relacionados con la expedición, revocación y cancelación del valor de uso de los pasaportes ordinarios y la responsabilidad de los ministerios de Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores.Para los extranjeros, estuvo de acuerdo con la regulación de que la visa electrónica es visa de entrada múltiple, en lugar de una entrada única como antes, así como aumentar la duración de la visa electrónica de no más de 30 días a no más de tres meses.El mismo día, los legisladores discutieron la propuesta del programa de supervisión de la Asamblea Nacional en 2024./.