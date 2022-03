Hanoi (VNA)- Los miembros del Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam aprobó hoy una Resolución que establece un tope de horas extras de 60 mensuales y 300 anuales.La resolución fue aprobada por unánime en la novena reunión del órgano rector del Parlamento.En consecuencia, el empleador podrán utilizar al empleado (con su consentimiento) para trabajar por más de 200 horas extras , pero no más de 300 horas en un año.La regulación no se aplica a los trabajadores de 15 años a menores de 18 años; las personas con discapacidad leve con una disminución de capacidad de trabajo del 51 por ciento y más; los que realizan ocupaciones o trabajo pesados, riesgosos o peligrosos; las trabajadoras embarazadas desde el séptimo mes o el sexto si trabajan en las zonas montañosas, remotas, fronterizas e isleñas, entre otros.Además, esta disposición no se emplea al caso previsto en el inciso 3 del artículo 107 del Código del Trabajo.La resolución tiene vigor a partir del 1 de abril de 2022. En particular, la regulación sobre el número de horas extraordinarias en un año entrará en vigor a partir del 1 de enero de este año./.