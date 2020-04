Londres (VNA)- El prestigioso periódico británico The Guardian publicó recientemente un artículo con fotos y carteles de artistas vietnamitas que llaman el apoyo público para la prevención de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

The Guardian citó a Le Duc Hiep, uno de los autores de las pinturas contra la epidemia, quien compartió que quería crear algo capaz de difundir, advertir e inspirar a las personas a hacer lo correcto.El póster de Duc Hiep muestra a un trabajador de la salud con las manos en alto con un joven soldado, ambos con mascarillas, flanqueado por un audaz eslogan que proclama "En casa es patriotismo".El artículo también presentó una obra del artista Luu Yen The que llama a las personas a usar máscaras para protegerse del COVID-19 , y una colección de sellos del pintor Pham Trung Ha que envía un claro mensaje de solidaridad en la lucha contra la pandemia.Los pintores vietnamitas también le dijeron a The Guardian que en este momento, el arte es la única forma en que podemos conectarnos.Tales mensajes, junto con la acción temprana y el rastreo de contactos, han ayudado a la nación a evitar los niveles de sufrimiento que se ven en Europa, dice el artículo./.