Hanoi (VNA)- El artículo escrito por el Secretario General del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, sobre el camino al socialismo tiene un significado extremadamente importante, no sólo para Vietnam y el PCV, sino también para los comunistas en todo el mundo, valoró el periodista estadounidense Amiad Horowitz.Así lo destacó Amiad Horowitz durante una entrevista concedida al corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias en Washington sobre el artículo de Phu Trong titulado "Algunas cuestiones teóricas y prácticas sobre el socialismo y el camino al socialismo en Vietnam".Según el periodista, el artículo explicó las condiciones especiales que enfrenta y aborda Vietnam con una perspectiva marxista-leninista.Desde fuera, mucha gente no entenderá cómo la economía de mercado es una parte integral de la construcción del socialismo en Vietnam, dijo y agregó que cualquiera que realmente quiera entender el camino que están tomando Vietnam y el PCV para construir el socialismo y mejorar la vida de la gente, debe leer este importante artículo del Secretario General.Amiad Horowitz también dio a conocer varios puntos que atrajo su atención. En primer lugar, el socialismo en Vietnam esté arraigado en la realidad material con el objetivo de mejorar la vida de la gente del país. Los objetivos de construir una vida libre, próspera y feliz para la gente son objetivos prácticos que responden a las necesidades de toda la humanidad.En las últimas décadas, dijo, el PCV ha llevado a Vietnam de manera constante en esta dirección, lo que ayudó a mejorar la vida de las personas.En segundo lugar, el Secretario General señaló los desafíos y dificultades específicos del camino de Vietnam, y la tarea del Partido Comunista es comprenderlos y responder a ello de manera adecuada, añadió.Por último, Phu Trong afirmó que la esencia del partido de vanguardia es servir al pueblo. Este es un punto importante puesto que sin estar conectado con la gente y sus necesidades, un partido no puede ser la vanguardia ni logrará sus objetivos, recalcó.“Sin embargo, el PCV siempre busca asegurar que la conexión se mantenga fuerte y esto es una gran parte de los éxitos que hemos visto en Vietnam bajo el liderazgo del Partido”, indicó.Sobre los logros alcanzados por Vietnam durante el proceso de desarrollo de la economía de mercado al socialismo, el periodista estadounidense calificó que son realmente notables.En solo unas pocas décadas, dijo, Vietnam ha convertido uno de los países más pobres del mundo en una de las economías más dinámicas y con crecimiento más rápido del mundo.Pese a las dificultades, gracias al continuo uso de principios del marxismo-leninismo y el pensamiento de Ho Chi Minh, el PCV ha llevado a Vietnam a numerosos grandes éxitos.Amiad Horowitz también señaló varias oportunidades y desafíos para Vietnam en camino de materializar los objetivos de construir un país próspero, democrático, justo y civilizado, donde el pueblo es el dueño de su destino, con una economía altamente desarrollada y una cultura imbuida de identidad nacional, teniendo relaciones amistosas y cooperativas con países de todo el mundo.Según el periodista, la crisis financiera y económica de 2008-2009 y la pandemia del COVID-19 están haciendo que la gente de todo el mundo sea más consciente de los problemas del capitalismo. Mientras tanto, a pesar de las dificultades materiales, los vietnamitas tienen una vida más segura.Con respecto al desafío, Amiad Horowitz dijo que las fuerzas opuestas continuarán encontrando formas de desviar a Vietnam del camino de la construcción del socialismo. Sin embargo, creó que el Partido Comunista de Vietnam puede evitarlo mediante su liderazgo continuo y eficaz y su estrecha conexión con el pueblo vietnamita./.