Hanoi (VNA)- El Grupo Nacional de Petróleo y Gas de Vietnam ( PetroVietnam ) se ha esforzado por mantener las actividades de producción y comercio este año ante las fluctuaciones imprescindibles en el mercado internacional, en contribución a afianzar la seguridad energética del país.En una reunión de balance periódica de las empresas en junio, el director general de la entidad, Le Manh Hung, resaltó los resultados alentadores de la compañía en los primeros cinco meses del año; en particular, informó que la explotación de petróleo alcanzó en mayo alrededor de 0,92 millones de toneladas, para sumar 4,55 millones de toneladas en la etapa estudiada, superando el 18 y 22 por ciento de las metas propuestas para tales periodos.Al mismo tiempo, precisó que PetroVietnam se empeña en garantizar la producción y suministro de otros productos relacionados, como gas natural licuado, electricidad, fertilizante de nitrógeno, y combustibles.En particular, especificó que la refinería de Nghi Son del grupo produjo en mayo 578,9 mil toneladas de petróleo , para totalizar 2,79 millones de toneladas en los primeros cinco meses, excediendo el ocho y seis por ciento de los planes trazados.Mientras tanto, el grupo fabricó 150,2 mil toneladas de fertilizantes el mes pasado, totalizando 776,4 mil toneladas en el lapso entre enero y mayo, la última cifra representa un aumento interanual del 20 por ciento.En consecuencia, PetroVietnam ingresó casi 15,8 mil millones de dólares en lo que va del año, equivalentes al 67 por ciento de la meta anual y un aumento del 58 por ciento comparado con igual periodo de 2021.De esa cantidad, la empresa contribuyó unos 2,24 mil millones de dólares al presupuesto estatal, para representar el 82 por ciento del plan de este año y un incremento del 59 por ciento frente a la misma etapa de 2021.En cuanto a las actividades comerciales, el grupo rubricó con la Corporación de Electricidad de Vietnam (EVN, por sus siglas en inglés) un contrato de compra de energía de la central térmica Song Hau 1, y puso en funcionamiento la central térmica Thai Binh 2.En particular, la planta termoeléctrica Song Hau 1 juega un papel importante en la implementación de la estrategia para el desarrollo energético de la industria de petróleo y gas de Vietnam con visión hacia 2030.Al entrar en función, la planta suministra aproximadamente siete mil 300 millones de kWh/año a la red eléctrica nacional, contribuyendo a garantizar la seguridad energética del país y el desarrollo económico en el delta del río Mekong.Al mismo tiempo, la compañía ha impulsado la cooperación internacional a través de los acuerdos de colaboración con grandes firmas de Estados Unidos y Corea del Sur en la exploración de petróleo, transición energética, y transformación digital.Por otra parte, el grupo y el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) firmaron un memorando de entendimiento sobre el establecimiento de una asociación estratégica durante 2021-2024, en aras de promover el desarrollo de las energías renovables y limpias, en un intento por ayudar a la empresa vietnamita a lograr la transición verde.Al concluir la reunión, Manh Hung dijo que PetroVietnam se esfuerza en el tiempo venidero por promover la reestructuración empresarial, optimizar sus operaciones y recortar los gastos innecesarios.Además, el grupo trata de abordar gradualmente sus dificultades en los proyectos retrasados y acelerar la construcción de cadenas de valor para aprovechar las ventajas de sus unidades miembros.En el contexto actual, las unidades de PetroVietnam deben estrechar la cooperación y apoyarse mutuamente para cumplir los planes asignados, a fin de superar las fluctuaciones en el mercado internacional, en contribución a la recuperación y desarrollo socioeconómico del país en la etapa pospandémica./.