Hanoi (VNA)- La Embajada de Polonia en Hanoi organizará una exposición de pinturas de paisajes del artista polaco-vietnamita Minh Dam en el centro de la ciudad, del 14 al 18 de junio.La exhibición de Minh Dam Fantasy on Polish Airs se exhibirá en el Museo de Bellas Artes de Vietnam, 66 Nguyen Thai Hoc street, distrito de Ba Dinh.El evento incluye numerosas acuarelas de paisajes, calles y personas en Polonia, donde ha estado durante muchos años, así como en otras naciones europeas que ha visitado, y lugares de Vietnam, donde nació.Minh dijo que había planeado publicar obras de arte relacionadas con Polonia durante mucho tiempo."Esta exposición está dedicada al país en el que he pasado la mayor parte de mi vida. Han sido 31 años llenos de amor y paz, ¡y quedan más! Mis acuarelas representan lo que amo de Polonia: la belleza y la paz. Las dedico al lugar que me ha convertido en lo que soy hoy”, sostuvo el artista.Minh reveló que espera que esta exposición ayude a traer la identidad cultural polaca a Vietnam, donde nació."Los expatriados frecuentemente tienen una sensación de añoranza por su país de origen. Al igual que Fryderyk Chopin, compuso sus composiciones más singulares sobre Polonia mientras residía en Francia", dijo."Para mí, cuando viajo a Vietnam, disfruto presentarles a los vietnamitas la belleza, la cultura, el significado histórico y los aspectos únicos de Polonia. Sin embargo, cuando estoy en Polonia, nunca olvido que soy vietnamita y me esfuerzo por educar a mis homólogos polacos sobre la cultura y la historia vietnamitas", comentó."Al traer estas obras a Vietnam, espero que el público pueda experimentar la belleza de Polonia a través de los ojos de un artista polaco-vietnamita. Con suerte, aunque la distancia geográfica entre los dos países no se puede cambiar, la distancia entre los dos las culturas y las personas se acercarán", afirmó.El artista Minh nació en Hanoi y se mudó a Polonia a la edad de 7 años, allí se convirtió en uno de los acuarelistas más influyentes del país europeo. También es cofundador de la Asociación Polaca de Acuarela.Minh participa activamente en concursos y eventos de arte internacionales, así como en la apertura de talleres en Europa y China. Además, está involucrado en los campos de la arquitectura, el diseño de interiores y la fotografía./.