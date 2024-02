Playas vietnamitas figuran en top 10 mejores de Asia

La famosa plataforma de reseñas de viajes Tripadvisor anunció el ranking Travellers' Choice Best of the Best Beaches in Asia sobre las mejores playas de Asia en 2024, en el cual incluye dos representantes de Vietnam: An Bang (Hoi An, Quang Nam) y My Khe (Da Nang).