Panorama de la conferencia (Foto: VNA)

Dak Lak, Vietnam (VNA)- La Altiplanicie Occidental de Vietnam es una zona estratégica, y el desarrollo rápido y sostenible de esta región deviene una responsabilidad de todos los niveles, sectores y el sistema político, aseveró hoy el primer ministro Pham Minh Chinh.El jefe del Gobierno emitió tal orientación al presidir, en la provincia altiplánica de Dak Lak, una conferencia de balance de la implementación de la Resolución No. 10-NQ/TW y la Conclusión No. 12-NQ/TW, emitidas el 18 de enero de 2002 y el 24 de octubre de 2011, respectivamente, por el Buró Político sobre el desarrollo socioeconómico y la garantía de la defensa y seguridad de la región.Según Minh Chinh, después de 20 años de materialización de la Resolución 10-NQ/TW y una década de la Conclusión 12-NQ/TW, el desarrollo socioeconómico de la Altiplanicie Occidental ha alcanzado logros bastante integrales.La escala económica se expandió, superando los 12,3 mil millones de dólares en 2020, un aumento de unas 14 veces en comparación con 2002; el producto interno bruto (PIB) promedio en el período 2002 - 2020 alcanzó la cifra más alta entre las regiones, con un 7,98 por ciento; mientras la estructura económica se transformó en la dirección del incremento de la proporción de los servicios y la industria, destacó.La Altiplanicie Occidental también se ha convertido en una importante área de producción agrícola, con muchos productos básicos que representan una alta proporción de las exportaciones del país, como el café, el caucho, la pimienta y los árboles frutales, continuó.Al evaluar que la región aún no se desarrolla de acuerdo con su potencial, instó a garantizar un progreso armonioso y razonable de la Altiplanicie Occidental en los pilares: economía, sociedad, medio ambiente, defensa, seguridad y relaciones exteriores.El dirigente se refirió a un desarrollo sostenible y adaptativo al cambio climático, así como a una mejor promoción de las ventajas específicas de cada localidad, además de fortalecer vínculos regionales e intrarregionales, especialmente con la costa central y sureste, los principales centros económicos del país, la subregión del Mekong, el triángulo de desarrollo de Vietnam - Laos - Camboya y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).Minh Chinh enfatizó en la importancia de desarrollar una economía verde, circular y rica en identidad cultural nacional; agilizar la economía agrícola, construir una infraestructura moderna y sincrónica, promover el turismo, preservar los ecosistemas, garantizar la seguridad hídrica, consolidar la estabilidad de la seguridad política, y mejorar la vida material y espiritual de los pobladores locales.En particular, exhortó a prestar atención al desarrollo de la agricultura, la silvicultura y el turismo, a la par de potenciar la aplicación de los avances científicos en los renglones de producción agrícola, energías renovables y medio ambiente, entre otros.Además, subrayó la particular importancia de mejorar la calidad de los recursos humanos, especialmente los procedentes de las minorías étnicas, al considerarlos uno de los puntos de inflexión para el desarrollo rápido y sostenible de la región./.