La ceremonia de inauguración de la primera fase del sistema de riego Cai Lon-Cai Be, en la provincia sureña de Kien Giang (Fuente: VNA)

Kien Giang, Vietnam (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, asistió a la ceremonia de inauguración de la primera fase del sistema de riego Cai Lon-Cai Be, en la provincia sureña de Kien Giang.Al hablar en la ceremonia, efectuada la víspera, Minh Chinh afirmó que el delta del río Mekong es una de las regiones más afectadas por el cambio climático.El Gobierno determinó que el desarrollo socioeconómico en esta región se asocia con la construcción del sistema de riego, considerando esta última labor como un factor clave para resolver los problemas pendientes relativos al recurso hídrico, señaló.También enfatizó en la necesidad de elaborar estrategias de inversión en el sistema de riego y medidas sincrónicas y eficientes destinadas a construir estas obras.Pidió al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural guiar a los órganos pertinentes poner en marcha estos proyectos según las regulaciones vigentes.Asimismo, expresó su confianza en que el delta del río Mekong entrará en un nuevo periodo de avance y se convertirá en una zona de desarrollo rápido y sostenible.La primera fase del sistema de riego Cai Lon-Cai Be tiene una inversión total de más de 144 millones de dólares. No solo combina el desarrollo de la infraestructura de transporte terrestre, sino que también se conecta con los diques en el Oeste de la región meridional del país para formar un complejo de obras en respuesta a los desastres naturales./.