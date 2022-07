Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh , subrayó la necesidad de adoptar mecanismos conjuntos en pos de desarrollar la región del Sureste, en particular, y la zona económica clave del Sur, en general, al presidir hoy una conferencia en Ciudad Ho Chi Minh.La conferencia analizó la implementación de la Resolución No.53-NQ/TW del Buro Político sobre la promoción del desarrollo socioeconómico y la garantía de la defensa y seguridad nacional en la región del Sureste y la zona económica clave del Sur para 2010 con un visión hacia 2020, junto con la Conclusión No. 27-KL/TW para continuar la materialización de la Resolución.Pham Minh Chinh destacó que la emisión de los documentos tiene como objetivo maximizar los recursos, el potencial y las ventajas de la región para desarrollar de manera más rápida, estable y sostenible.También enfatizó la importante ubicación estratégica de la región del Sureste y la zona económica clave del Sur en términos de economía, política, defensa y seguridad nacional.Al señalar las limitaciones, el premier reiteró la necesidad de emitir una nueva resolución, con nuevas directrices, políticas y mecanismos que coincidan con la situación actual, creando así un nuevo espacio e impulso para el desarrollo.Sugirió crear tres avances estratégicos que abarquen la infraestructura, especialmente la infraestructura de transporte, los recursos humanos y las instituciones y la reforma administrativa.El jefe del Gobierno pidió continuar con la reestructuración económica, intensificar la conectividad regional, promover la ciencia-tecnología y las innovaciones, prestar más atención al desarrollo sociocultural, mejorar la vida material y espiritual de las personas, consolidar la defensa y seguridad nacional, y enfocarse en la construcción del Partido y sistema político.En el corto plazo, se debe dar prioridad a estabilizar la macroeconomía, controlar la inflación, asegurar mayores equilibrios económicos, contener la pandemia de COVID-19, en particular la vacunación, manejar las debilidades del sector médico, desembolsar la inversión pública y promover programas de recuperación socioeconómica, precisó.Durante los últimos 15 años, los ministerios, agencias, organizaciones del Partido, autoridades y pobladores de la región del Sureste y la zona económica clave del Sur han implementado activamente tareas, soluciones y objetivos establecidos en los dos documentos mencionados anteriormente.En consecuencia, el Producto Interno Bruto Regional en la región económica clave del Sur en 2020 fue 2,6 veces mayor que el de 2010.Durante el período, el número de nuevas empresas en la región también se expandió en un 81 por ciento, el más alto a nivel nacional. Especialmente, las empresas de inversión extranjera directa en la región del Sureste representaron la mitad de la cifra nacional en 2020.La región del Suroeste comprende Ciudad Ho Chi Minh, Ba Ria – Vung Tau, Binh Duong, Binh Phuoc, Dong Nai y Tay Ninh. Mientras tanto, la región económica clave del sur consiste en Ciudad Ho Chi Minh , Ba Ria – Vung Tau, Binh Duong, Binh Phuoc, Dong Nai, Tay Ninh, Long An y Tien Giang./.