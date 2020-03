Hanoi, 3 de marzo (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, pidió hoy brindar la máxima asistencia posible a las actividades productivas y comerciales en el contexto de los complicados impactos de la epidemia del nuevo coronavirus.

El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, habla en la reunión (Foto: VNA)

Al cierre de la reunión ordinaria de febrero del gabinete, Xuan Phuc instó a las autoridades y sectores de todos los niveles a seguir de cerca la directriz del Gobierno sobre el tema, mientras se esfuerza por alcanzar el doble objetivo de controlar la epidemia y promover el crecimiento económico.Señaló la disminución de la tasa de crecimiento de muchos sectores, especialmente el turismo y la aviación.Muchas empresas enfrentan una escasez de materiales, mientras que las condiciones climáticas desfavorables, como la sequía, causaron aún más dificultades para la producción y la vida cotidiana de la población, agregó.Para superar esos desafíos, el jefe del gobierno urgió a los ministerios y agencias a encontrar soluciones y tareas específicas para ayudar a los sectores afectados por la enfermedad, en particular el comercio, las finanzas, los servicios y la importación y exportación.Requirió la implementación inmediata de paquetes de apoyo crediticio por un valor de casi 1, 3 mil millones de dólares para apoyar a las empresas y al pueblo.Subrayó el objetivo de estabilizar la macroeconomía, controlar la inflación y promover el crecimiento para contrarrestar los efectos externos adversos.También exigió a las agencias relevantes las condiciones más favorables para atraer la inversión; e impulsar reformas administrativas y la creación de instituciones para facilitar la producción y las actividades comerciales.Encargó a la cartera de agricultura que presentara un plan para impulsar la exportación de productos agrícolas, reducir los costos de producción y desarrollar la industria procesadora.También instó a esfuerzos más fuertes para abordar el problema de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, a fin de eliminar la advertencia de tarjeta amarrilla impuesta por la Unión Europea.Además, el primer ministro dio instrucciones para acelerar una serie de proyectos clave, como el aeropuerto internacional de Long Thanh, en la provincia sureña de Dong Nai.