Hanoi (VNA) El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, recibió hoy aquí al ministro de Defensa de Malasia, Dato' Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan, quien se encuentra de visita de trabajo en el país indochino.En la reunión, el premier apreció las contribuciones de Malasia a la promoción del papel central y la solidaridad de la ASEAN y afirmó que el Partido, el Estado, el Gobierno y el pueblo de Vietnam conceden gran importancia a promover la asociación estratégica con Malasia para un desarrollo estable, sostenible y de largo plazo.Ambas partes destacaron la buena marcha de la asociación estratégica entre Vietnam y Malasia, con el aumento de la confianza política y el desarrollo de la cooperación en campos como la cultura y la educación e intercambio popular.En particular, la cooperación económica, comercial y de inversión entre los dos países siempre logra resultados impresionantes. Malasia es el segundo mayor inversor de la ASEAN en Vietnam, ocupando el décimo lugar entre 140 países y territorios inversores en el país indochino, con un capital total de 13 mil millones de dólares.Pham Minh Chinh expresó el deseo de seguir profundizando la asociación estratégica Vietnam-Malasia en todos los ámbitos, incluido intercambio de delegaciones de todos los niveles, inversión, comercio, cultura, educación y formación, turismo, intercambio popular.También pidió a Malasia que apoye a Vietnam para eliminar la tarjeta amarilla al sector pesquero, desarrollar la industria halal y abrir el mercado a los productos halal vietnamitas.Al presentar los "cuatro no" de Vietnam en política exterior y de defensa , Pham Minh Chinh afirmó que el gobierno vietnamita siempre apoya y crea las condiciones más favorables para fortalecer la cooperación entre los ministerios de defensa de los dos países.Por su parte, el ministro de Defensa malasio afirmó que Vietnam es un socio importante de Malasia en la región, y el único país de la ASEAN con el que Malasia ha establecido una asociación estratégica.También informó sobre los resultados de su reunión con el Ministro de Defensa vietnamita y dijo que en los próximos tiempos las dos partes fortalecerán la cooperación en diversos aspectos, se consultarán y apoyarán activamente en los foros de seguridad regionales e internacionales.Al valorar los resultados de las conversaciones, el premier Pham Minh Chinh pidió a los dos ministerios de Defensa continuar fortaleciendo su cooperación, contribuyendo a la paz, la cooperación y el desarrollo de cada país, la región y el mundo. Los instó a continuar implementando de manera plena, efectiva y práctica los documentos de cooperación firmados, fortalecer la cooperación en sus áreas beneficiosas, apoyar a las agencias de aplicación de la ley marítima de los dos países en el intercambio de información y la lucha contra el crimen, entre otros. Pham Minh Chinh expresó el deseo de que, como dos miembros proactivos de la ASEAN, Malasia y Vietnam continúen apoyando y proponiendo iniciativas y acciones prácticas para promover la solidaridad intrarregional y el papel central de la ASEAN en la estructura de seguridad regional.En particular, destacó la necesidad de promover la implementación efectiva de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC) y firmar pronto un Código de Conducta (COC) práctico, efectivo y apropiado, para garantizar la seguridad y libertad de sobrevuelo y navegación, para resolver disputas por medios pacíficos sobre la base del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, y los intereses de las partes, ayudando a crear un entorno de paz, estabilidad y cooperación y el desarrollo en el Mar del Este./.