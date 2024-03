La directora general de la VNA, Vu Viet Trang (tercera, desde la derecha), y los delegados en la ceremonia de premiación. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- La XVIII edición de los Premios “Cong hien” 2024 (Dedicación), organizada por el periódico The Thao & Van Hoa (Deportes & Cultura) de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), honró a los autores, obras y programas musicales más destacados de Vietnam en 2023, así como a los mejores atletas y entrenadores que coadyuvaron a realzar el sector deportivo nacional.



La ceremonia de premiación se efectuó anoche en el Gran Teatro de Ópera de Hanoi, con motivo del Día Nacional de Deportes (27 de marzo).



El premio "Logro Deportivo del Año" fue otorgado al equipo nacional de voleibol femenino por su éxito histórico de convertirse en uno de las cuatro mejores selecciones de ese deporte en Asia.



Tran Thi Ngoc Yen, quien ayudó a traer la medalla de oro de los Juegos Asiáticos (ASIAD) para el equipo nacional de sepak takraw después de 17 años, ganó en la categoría "Joven Deportista del Año".



El título "Rostro Deportivo del Año" se lo llevó Nguyen Huy Hoang, el nadador que obtuvo boleto para los Juegos Olímpicos de 2024, dos medallas de bronce en ASIAD-19, así como tres preseas doradas y una de bronce en los XXXII Juegos Deportivos del Sudeste Asiático (SEA Games 32).



El galardón "Aspiración a la Dedicación", que aparece por primera vez en los Premios “Cong Hien”, se destinó al centro de fútbol infantil VietGoal.



Entretanto, los premios dedicados a la música incluyen 10 categorías, entre ellas, la de "Cantante Masculino del Año" se dirigió al artista Den (Nguyen Duc Cuong). Él y su equipo también ganaron el premio al "Video Musical del Año", con “Nau An Cho Em” (Cocinar para ti).



El programa de competencia musical Vietnam Idol 2023 fue distinguido como “Serie del Año”, y el artista Do Bao, con "Do Bao & Friends | Mot Minh Bao La” (Do Bao & Amigos | Inmensamente solo), fue premiado en la categoría "Programa del Año".



El Comité Organizador y el Consejo de Votación decidieron otorgar el título a la “Impresionante Dedicación” al programa artístico “Dan Chim Viet” (Pájaros Vietnamitas) que celebra el centenario del natalicio del músico Van Cao.



La distinción “Álbum del Año” fue para “Minh Tinh” de Van Mai Huong, en colaboración con Hua Kim Tuyen, mientras la de "Canción del año" fue otorgada a la obra "A Loi" de Double2T, quien también ganó el premio "Artista Nuevo del Año".



La categoría "Artista del Año" nombró a Hua Kim Tuyen, productor musical del álbum "Minh Tinh", de Van Mai Huong.



Los chicos de DTAP fueron galardonados por tercera vez como "Productores del Año", y Hoa Minzy como "Cantante Femenina del Año"./.

VNA