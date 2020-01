Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Quang Nam, Vietnam (VNA)- El casco antiguo de Hoi An ubica en la parte baja de la confluencia del río Thu Bon, en la llanura litoral de la provincia central de Quang Nam, a unos 30 km al sur de Da Nang.Solía ser conocido en el mundo con nombres diferentes como Lam Ap, Faifo, Hoai Pho y Hoi An.Como el único tipo de puerto tradicional en Vietnam, Hoi An conserva casi mil 360 monumentos arquitectónicos como calles, casas, salas de reunión, templos, pagodas y santuarios, pozos antiguos y tumbas, entre otros.La arquitectura tiene matices tradicionales vietnamitas y representa el intercambio cultural con los países orientales y occidentales.A lo largo de los siglos, las costumbres, los rituales, las actividades culturales, las creencias y los platos tradicionales aún se conservan con sus pobladores.Hoi An también tiene un ambiente natural puro y tranquilo con pequeños pueblos suburbanos encantadores, que disponen de oficios tradicionales como carpintería, fabricación de bronce y cerámica.El proceso de intercambio comercial y cultural entre el siglo XVI y el siglo XIX constituye a la diversidad de la arquitectura antigua de Vietnam, una combinación entre el arte tradicional y el extranjero.Los investigadores consideran que la arquitectura antigua en Hoi An fue reconstruida principalmente desde principios del siglo XIX, aunque las obras pueden ser mucho más antiguas.La arquitectura antigua es más evidente en el casco antiguo. Ubicado en toda el área del distrito Minh An, el casco tiene una superficie de aproximadamente dos kilómetros cuadrados, donde se concentra la mayoría de los vestigios conocidos de Hoi An.Las calles en el casco antiguo son cortas y estrechas. Los visitantes pueden reconocer fácilmente las huellas del tiempo no solo en el diseño arquitectónico de cada edificio sino también en todas partes, en los techos de tejas yin y yang, cubiertas de musgo y plantas; así como como las placas viejas y grises.Este lugar debe haber atraído a talentosos artesanos en carpintería, albañilería, cerámica procedentes de China, Japón y Vietnam, por lo que cada edificio que aún se preserva hasta hoy en día evidencia una cultura bastante diversa.Hasta ahora, la antigua ciudad de Hoi An sigue siendo el hogar de miles de personas, lo que ha significado un museo de arquitectura y vida urbana.El 4 de diciembre de 1999, en Marruecos, la XXIII sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO nombró oficialmente la ciudad antigua de Hoi An en la Lista del Patrimonio Cultural Mundial por la combinación de culturas en un puerto.Durante todo el año, en Hoi An se celebra diferentes festivales culturales tradicionales. El ambiente festivo en Hoi An siempre tiene un encanto único. A la gente le gusta participar en los festivales en honor a los dioses tutelares de la aldea, el de conmemoración de antepasados y las ceremonias religiosas.Según las estadísticas, Hoi An dispone de mil 360 reliquias, incluidas mil y 68 casas antiguas, 11 pozos, 38 casas familiares, 19 pagodas, 43 templos, 23 casas comunales, 44 tumbas antiguas y un puente./.