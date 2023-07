El presidente de Vietnam, Vo Van Thuong (derecha) y el embajador Giorgio Aliberti, jefe de la delegación de la Unión Europea en Vietnam (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) El presidente de Vietnam, Vo Van Thuong, recibió hoy al embajador Giorgio Aliberti, jefe de la delegación de la Unión Europea (UE) en Vietnam, quien terminó su mandato de trabajo en el país.En sus palabras, Vo Van Thuong felicitó al embajador por completar con éxito su trabajo en Vietnam, como contribución a profundizar aún más las relaciones de amistad y cooperación integral entre las dos partes.Resaltó que Giorgio Aliberti brindó numerosos aportes al fortalecimiento de los nexos bilaterales, sobre todo la firma del Acuerdo de Libre Comercio Vietnam-UE (EVFTA) y el empuje a los miembros del continente viejo para la ratificación pronta del Tratado de Protección de Inversión entre las partes (EVIPA)A través de los tiempos de la pandemia de la COVID-19, muchos países han conocido más sobre Vietnam, estado que siempre está dispuesto a ser amigo y socio confiable y responsable de la comunidad internacional.Vietnam agradece a la UE por su suministro de las vacunas contra la epidemia a favor del país, lo que le ayudó a superar el período más estresante de la enfermedad, reiteró.El mandatario expresó su confianza en que en su nuevo cargo, Giorgio Aliberti continúe brindando aportes a promover los buenos vínculos entre la nación indochina y la UE.El presidente se complació en decir que los dirigentes de los países integrantes del bloque elogiaron recientemente el ambiente de negocios abierto de Vietnam y la nación indochina está continuando a esforzarse por mejorar el campo.Al referirse al hecho de que recientemente la UE tiene muchas regulaciones en aras de aumentar los estándares de “verde y limpio” para los productos importados, incluidos vietnamitas, afirmó que las empresas del país sudesteasiático han trabajado activamente con vistas a cumplir esos requisitos.Además, Vietnam está haciendo grandes esfuerzos por cumplir con su compromiso de reducir las emisiones netas a cero en 2050, señaló, al mismo tiempo, expresó su confianza en que la UE le apoye ese proceso en términos de finanzas y tecnologías.En los últimos tiempos, el país ha desplegado seriamente las regulaciones y recomendaciones para encaminarse hacia la aseguración de las condiciones para que la UE levante la tarjeta amarilla impuesta al sector acuático nacional y en ese sentido, espera que el bloque evalúe de manera integral los esfuerzos de las personas y Estado de Vietnam al respecto, apuntó.Al hablar sobre los derechos humanos en Vietnam, Van Thuong afirmó que su país siempre otorga importancia a la materia, así como respeta, crea condiciones y alienta a las organizaciones sociopolíticas y no gubernamentales extranjeras a desarrollar las actividades en el país.A la vez, el visitante informó que la UE está trabajando con Vietnam para resolver el problema relativo a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), y apreció que el país indochino se encuentra en el camino correcto y ha logrado avances en la materia.El embajador Giorgio Aliberti también expresó su satisfacción porque las dos partes han cooperado activamente en la transformación verde y el hecho de que Vietnam se comprometió a conseguir el cero emisiones netas para 2050, lo que capta la atención de las empresas europeas./.