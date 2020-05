Autoridades del Hospital General de la provincia norteña de Ninh Binh felicitan a pacientes recuperados del COVID-19 (Fuente:VNA)

Moscú, 01 may (VNA)- El portal digital del periódico semanal ruso “Argumentos y hechos” publicó un artículo titulado “¿Por qué Vietnam pudo frenar una pandemia de raíz?” para referirse a los éxitos del país sudesteasiático en ese combate.El texto aborda la pregunta “¿Puede Rusia obtener experiencia exitosa en la lucha contra la infección de los "camaradas vietnamitas"?” y subraya que en términos de tamaño y número de ciudadanos, Vietnam no es en absoluto un país pequeño como Singapur, pues cuenta con 96 millones de personas y una superficie 331 mil 700 metros cuadrados.“Se suponía que el coronavirus, según lo que ocurrió en Italia, debía llevar a decenas de miles de vietnamitas a los hospitales, pero no ocurrió nada”, enfatiza y añade que “en los últimos 3 meses, Vietnam solo registra 270 infectados con el COVID-19, y ninguno de ellos murió”.Por otro lado, se hace un breve recuento sobre la evolución del mal en la nación indochina y se resaltan las medidas drásticas y oportunas del Gobierno, así como el equipamiento en el menor tiempo posible para los hospitales con dispositivos necesarios para el tratamiento a los pacientes.Vietnam, a diferencia de Japón o Corea del Sur, no brilla con la calidad de su medicina, sin embargo, las autoridades no dudaron en adoptar decisiones en el aspecto financiero, remarca.Asimismo, el artículo aborda también las experiencias de Vietnam en el combate contra el síndrome respiratorio grave (SARS) en 2003 y las normas y cambios drásticos para prevenir la propagación del mal entre la comunidad, tal como uso de mascarillas al salir a la calle, la suspensión temporal de vuelos a los países epidémicos y también de servicios de ómnibus interprovinciales.Se refiere también al distanciamiento social, aplicados desde el 1 de abril pasado, y a la censura a los casos que divulgaron informaciones falsas sobre la epidemia.“La propagación del coronavirus en Vietnam se ralentizó seriamente: el número de pacientes fue de decenas, no miles, como en la vecina China”, notifica.“Los vietnamitas estrangularon la epidemia de raíz”, enaltece y continúa el texto que “durante la semana pasada, no se ha registrado ni un caso de coronavirus en el país”.Según el artículo, el 23 de abril, Vietnam anunció oficialmente el levantamiento de muchas restricciones severas de cuarentena. Sin embargo, en áreas específicas de Hanoi, identificadas por los médicos como "peligrosas", la cuarentena continuará hasta el 30 de abril.El texto cita también la evaluación del representante de la Organización Mundial de la Salud en Vietnam, Kidun Park, sobre los logros de los vietnamitas en el combate antiepidémico, quien dijo que la respuesta temprana al problema fue el principal factor de éxito./.