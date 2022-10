El primer día de trabajo del El primer día de trabajo del cuarto período de sesiones del Parlamento de la XV Legislatura. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam (AN, Parlamento ) de la XV Legislatura inició hoy su cuarto período de sesiones, luego de una reunión preparatoria para aprobar su agenda y una ceremonia de apertura con la presencia del secretario general del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, y otros funcionarios y exdirigentes del Partido, el Estado y el Frente de la Patria de Vietnam.El primer día de trabajo comenzó con la presentación del primer ministro Pham Minh Chinh de un informe sobre la implementación del plan de desarrollo socioeconómico en 2022 y un plan de desarrollo socioeconómico para 2023.Vu Hong Thanh, jefe del Comité de Asuntos Económicos de la AN, presentó el informe de evaluación sobre estos temas.El presidente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Do Van Chien, entregó un informe que resume las opiniones y recomendaciones de los votantes y el pueblo en el cuarto período de sesiones.El miembro del Comité Permanente de la AN y jefe de su Comisión de Defensor del Pueblo, Duong Thanh Binh, informó sobre los resultados de la supervisión de la resolución de las peticiones de los votantes en el tercer período de sesiones.La ceremonia inaugural fue transmitida en directo por los canales de televisión y radio nacionales, y por el canal de televisión de la legislatura.En la sesión vespertina, los legisladores escucharon informes sobre el desempeño del presupuesto estatal en 2022, la estimación del presupuesto estatal y el plan de asignación del presupuesto estatal para 2023 y un plan financiero de tres años para 2023-2025.También se presentaron a la AN el proyecto de la Ley de Prevención y Combate al Lavado de dinero (modificado); un proyecto de resolución sobre la puesta a prueba de políticas y mecanismos específicos para el desarrollo de la ciudad de Buon Ma Thuot de la provincia altiplana de Dak Lak, y otro sobre la promulgación de los reglamentos de las sesiones del Parlamento.La AN también escuchó propuestas sobre liberar al cargo del auditoría general del Estado y del Ministro de Transporte del mandato 2021-2026, y discutió las propuestas en grupos.Los legisladores tienen previsto continuar con debates sobre asuntos relacionados al personal en la sesión de mañana.También será discutido en la jornada el proyecto de ley que reforma y adiciona varios artículos de la Ley de Radiofrecuencias./.