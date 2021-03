Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc , expresó la certidumbre de que su nación constituye el mejor opción para los inversores extranjeros, puesto que los vietnamitas son muy laboriosos e inteligentes, al recibir hoy aquí al embajador de Austria acreditado en Hanoi, Thomas Schuller-Gotzburg.Durante el encuentro con el diplomático austria co y también con el director ejecutivo del grupo AT&S, Ingolf Schroeder, el jefe de Gobierno se pronunció en ese sentido y manifestó el deseo de que los lazos bilaterales se intensifiquen y que ambas partes dispongan de varias ventajas para garantizar el éxito de la cooperación binacional.Tras dar la bienvenida a Ingolf Schroeder y representantes del grupo AT&S, quienes viajaron a Vietnam para estudiar oportunidades de inversión, Xuan Phuc se refirió a algunos logros del país en 2020 en el contexto del COVID-19, tales como el crecimiento económico de 2,91 por ciento y el incremento del índice de precios al consumidor per cápita de 3,23 por ciento, por debajo de cuatro por ciento según el objetivo trazado por la Asamblea Nacional.Destacó el éxito de los proyectos de inversión extranjera directa (IED) en Vietnam, en especial los de alta tecnología como de Intel y Samsung, y reiteró la disposición de favorecer las operaciones de los inversionistas foráneos en el país, en particular en el campo de alta tecnología.Por otro lado, se refirió a las favorables condiciones infraestructurales en la provincia norteña de Thai Nguyen y Ciudad Ho Chi Minh y a la posición de Vietnam como un punto de intersección de las rutas aéreas internacionales.A su vez, Thomas Schuller-Gotzburg apreció el avance socioeconómico de Vietnam durante los últimos años, felicitó a Hanoi por la organización exitosa del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista y expresó el deseo de que se controle prontamente el COVID-19 para que ambas partes reanuden el intercambio en diferentes sectores en 2022, año en que se conmemorará el aniversario 50 del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales.Abogó por que el proyecto de AT&S C responda a los requisitos de desarrollo de Vietnam con respecto a la atracción de inversiones en la alta tecnología.Informó que se trata de un proyecto de mil 500 millones de euros, que creará alrededor de seis mil puestos de trabajo, y ratificó la atención de Austria al mismo, puesto que Vietnam es actualmente el principal destino del mundo en atraer IED.En tanto, I.Schroeder reveló el plan de elevar las ventas totales a tres mil millones de euros con el producto clave de base circuitos integrados y reafirmó la confianza en que la empresa es capaz de construir una fábrica en Vietnam en poco tiempo para satisfacer la creciente demanda en ese campo. Por lo tanto, la compañía planea invertir en dos plantas de fabricación en la primera fase.Solicitó el respaldo del Gobierno vietnamita en el aspecto de recursos humanos, puesto que, dijo, para implementar el mencionado proyecto se requieren al menos mil 500 ingenieros, lo que supone una enorme presión para la empresa./.