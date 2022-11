Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh , aclaró hoy ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) cuestiones de interés para diputados, pobladores y votantes.El premier enfatizó que al comienzo de cuarto periodo de sesiones de la AN de Vietnam de la XV legislatura, el Gobierno informó al máximo órgano legislativo sobre la situación del país en los primeros nueve meses de 2022.El índice de precios al consumidor (IPC) promedio de 10 meses aumentó un 2,89 por ciento, mientras que los ingresos del presupuesto estatal alcanzaron el 103,7 por ciento de la estimación, para un alza interanual del 16,2 por ciento; y el flujo de inversiones extranjeras directas totalizó 17,45 mil millones de dólares, para un aumento del 15,2 con relación al mismo periodo del año anterior, destacó.El valor de las exportaciones e importaciones resultó en 616 mil millones de dólares, un crecimiento del 14,1 por ciento, con un superávit comercial de 9,4 mil millones de dólares, enfatizó, al añadir que más de 178 mil empresas se establecieron y reanudaron sus operaciones, lo que equivale a una subida del 58,3 por ciento frente a la misma etapa del año anterior.Dijo que el Gobierno y las autoridades locales continuarán dirigiendo la implementación drástica y efectiva de las tareas y soluciones propuestas, a fin de superar las limitaciones y debilidades y esforzarse por alcanzar los objetivos para los últimos meses del año y generar impulso para la materialización del plan en 2023.En tal sentido, exhortó a mantener la calma, confianza, valentía, proactividad y flexibilidad en el liderazgo y dirección; mejorar la capacidad de análisis y previsión; y elaborar planes de adaptación efectivos, en proyección a priorizar la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación, promover el crecimiento, asegurar principales equilibrios económicos, y garantizar la implementación de la política monetaria, en coordinación sincrónica, estrecha y efectiva con las fiscales y de otro tipo.El Gobierno se enfrasca en gestionar de manera razonable los tipos de cambio y las tasas de interés; garantizar la liquidez, el crecimiento del crédito y la seguridad del sistema bancario; proteger los derechos e intereses legítimos de las personas y sujetos relacionados de conformidad con la ley, en aras de consolidar y fortalecer la confianza de los pobladores y empresas, así como agilizar la recuperación y el desarrollo sostenible, dijo.El Gabinete solicitará a la AN modificar las leyes de valores y empresas, así como una serie de decretos y circulares relacionados; además de controlar mejor la subasta de derechos de uso de la tierra y la movilización de capital de las empresas inmobiliarias, promover el desarrollo del mercado de bienes raíces industriales y viviendas sociales, aseveró.El Premier también abogó por garantizar el suministro de petróleo para las actividades de producción, comercio y consumo; revisar y modificar urgentemente los documentos legales relacionados; mejorar la gestión de los negocios al respecto; y estudiar para aumentar la reserva nacional y la capacidad de producción de ese producto.El Gobierno instó los ministerios, dependencias y localidades que se coordinen para revisar, reformar y complementar las disposiciones legales vinculados con los medicamentos, equipos e insumos médicos, así como priorizar la reforma salarial e inversión en proyectos clave de infraestructura, y desplegar las políticas del bienestar social y programas de objetivos nacionales, apuntó.Además, Minh Chinh subrayó la importancia de adoptar mecanismos y políticas apropiados para capacitar a los recursos humanos, en asociación con el desarrollo de la ciencia y tecnología y promoción de la transformación digital./.