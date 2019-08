Hanoi (VNA)- Vietnam realizará investigaciones más profundas para aclarar responsabilidades de las agencias de gestión y otras partes concernientes, en una red de juegos de azar dirigida por chinos en la ciudad portuaria norteña de Hai Phong, afirmó un portavoz oficial.

Complejo residencial Our City (Fuente: VNA)

El teniente general Luong Tam Quang, vocero del Ministerio de Seguridad Pública, indicó en una rueda de prensa tras una reunión ordinaria del gobierno efectuada la víspera aquí, que 395 ciudadanos chinos fueron detenidos por la Policía de Vietnam en una operación realizada el 27 de julio contra el juego ilegal por Internet.



Precisó que la redada tuvo lugar en el complejo residencial Our City, construido por la compañía Hiep Phong.



Agregó que entre los extranjeros detenidos, 19 tienen residencia temporal, mientras que los restantes viajaron a Vietnam como turistas.



Tras la investigación inicial, no se han detectado vietnamitas involucrados en este caso, informó.



Sobre la base de los previsto en el acuerdo de asistencia judicial firmado entre Vietnam y China y por decisión de la Fiscalía Popular Suprema, el Ministerio de Seguridad Pública entregó a los acusados a las autoridades chinas, para que procesen a los mismos.



Por otra parte, se investiga a fondo la responsabilidad de la compañía china Hiep Phong en el caso, y los infractores serán castigados de acuerdo con la ley de Vietnam, declaró.



Indicó además que las agencias de viajes que traen a los turistas chinos a Vietnam sin una declaración de residencia temporal, enfrentarán multas administrativas.



Con anterioridad, la policía y las fuerzas competentes en la ciudad vietnamita de Hai Phong, allanaron el complejo residencial Our City y destruyeron allí una red internacional de juegos de azar en línea.



La policía encontró cientos de máquinas de juego instaladas en varios edificios del complejo, confiscó cerca de dos mil teléfonos inteligentes, 530 computadoras, tarjetas bancarias, dinero en efectivo y otros objetos y documentos relevantes.



Las investigaciones preliminares mostraron que las transacciones en línea, por un valor de más de 435,51 millones de dólares, se llevaron a cabo a través de diferentes actividades, como apuestas deportivas y lotería ilegal.



Los miembros de la red, de entre 18 y 24 años, llegaron a Vietnam como turistas y recibieron alrededor de 435 dólares cada mes.-VNA