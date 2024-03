El secretario permanente del Comité partidista de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Ho Hai, sostiene la reunión de trabajo con la Cancillería de Venezuela. (Foto: VNA)

Caracas (VNA)- Una delegación de Ciudad Ho Chi Minh, encabezada por el subsecretario permanente de su Comité partidista, Nguyen Ho Hai, realizó una visita de trabajo a Venezuela, como parte de una gira por la región latinoamericana, del 23 al 26 del presente mes.



El periplo tiene como objetivo fortalecer y reforzar las tradicionales relaciones de amistad entre los dos países en diversos campos.

Durante la visita, Ho Hai se reunió con dirigentes del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) y sostuvo reuniones de trabajo con representantes de varios ministerios, ramas y localidades anfitrionas.



En esos encuentros, el visitante destacó que los nexos binacionales se están desarrollando cada vez mejor y en muchos campos, especialmente en la política y la diplomacia a través de actividades de intercambio de delegaciones en todos los niveles, así como de experiencias sobre el trabajo de construcción del Partido.



Al dar la bienvenida a la delegación de Ciudad Ho Chi Minh, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, destacó que la visita no sólo demuestra el respeto mutuo entre su organización y el Partido Comunista de Vietnam (PCV), sino que también contribuye a seguir cultivando las buenas relaciones entre los dos partidos, países y sus pueblos.



Afirmó que el Partido Comunista de Vietnam no sólo demostró un hábil liderazgo a través de las guerras por la independencia nacional, sino que además llevó al país a cosechar muchos logros en materia de desarrollo socioeconómico, los cuales son admirables y dignos de ser un ejemplo a seguir.



Ambos dirigentes acordaron una serie de contenidos para materializar paulatinamente los acuerdos entre ambos países, incluido el aumento del intercambio de experiencia en trabajos de construcción del Partido, y la promoción de la cooperación económica, cultural y turística entre Ciudad Ho Chi Minh y localidades venezolanas en general y la capital Caracas, en particular.



Mientras tanto, al recibir a la delegación vietnamita, el canciller Yvan Gil Pinto dijo que Venezuela quiere aprender del modelo socioeconómico de orientación socialista de Vietnam.



A su vez, Ho Hai afirmó que las relaciones entre Ciudad Ho Chi Minh y Venezuela aún tienen mucho margen de desarrollo, y dijo que las dos partes necesitan continuar promoviendo actividades de intercambio y compartiendo experiencias en áreas de interés mutuo, como la agricultura, gestión urbana, construcción del Partido y formación de cuadros.



En cuanto al comercio, propuso conectar las empresas de ambas partes para aumentar el comercio bidireccional. Expresó su deseo de que Venezuela siga creando condiciones favorables para los productos vietnamitas, incluidos los de Ciudad Ho Chi Minh, entre a su mercado, así como de una mayor presencia de inversionistas y productos venezolanos en la metrópolis vietnamita.



En el marco de las actividades en Venezuela, la delegación de Ciudad Ho Chi Minh se reunió con Saúl Ortega, presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Venezuela – Vietnam, y Alex Saab, titular del Centro Internacional de Inversiones.



Igualmente, depositó una ofrenda floral en el Monumento Simón Bolívar y el Monumento del Presidente Ho Chi Minh, visitó el sitio conmemorativo dedicado a Hugo Chávez, y conversó con funcionarios de la Embajada de Vietnam en Venezuela./.