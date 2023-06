El secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam PCV ) en el Bloque de Órganos Centrales, Nguyen Van The, interviene en el encuentro (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) El secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam (PCV) en el Bloque de Órganos Centrales, Nguyen Van The, exhortó a las agencias de noticias a continuar promoviendo el papel de fuerza central en el fortalecimiento de la protección de la base ideológica del PCV.



Al intervenir en un encuentro la víspera para honrar a las agencias de prensa y sus reporteros y editores, así como a los sectores y Hanoi por su desempeño en el trabajo de comunicación en el período 2020-2023, el funcionario enfatizó la necesidad de refutar puntos de vista erróneos y hostiles, guiar las opiniones públicas y construir un ambiente de información saludable.



Nguyen Van The subrayó que las agencias de noticias han jugado un gran papel en la promoción de la imagen y en la afirmación de la posición del Comité Partidista.



Pidió que las agencias de noticias lleven adelante sus logros y desempeñan mejor sus tareas políticas al servicio de la causa revolucionaria del Partido y de la causa nacional de renovación, integración y desarrollo, al tiempo que intensifiquen la difusión sobre el cumplimiento de las tareas políticas del Comité del Partido.



El trabajo de información debe centrarse en los asuntos políticos, los modelos a seguir, los movimientos de emulación patriótica y la campaña para estudiar y seguir la ideología, la moralidad y el estilo de vida del Presidente Ho Chi Minh, sugirió.



Expresó el deseo de que los organismos mantengan su papel como canales de información, de difusión de las directivas y resoluciones del PCV, en general, y del Comité Partidista, en particular, y que reflejen las aspiraciones y opiniones de los funcionarios y militantes, contribuyendo así a consolidar la confianza y el consenso en todo el Partido y toda la sociedad.



Tras instar a las agencias de prensa a actualizar las tecnologías y expandir los canales de información, destacó que medios como el periódico Nhan dan (Pueblo), la Agencia Vietnamita de Noticias, la Televisión Nacional de Vietnam y la radio La Voz de Vietnam necesitan promover su papel clave en el trabajo de información.



Además, solicitó a las agencias de prensa intensificar la difusión sobre la implementación de los lineamientos del Partido y las políticas y leyes del Estado, y las resoluciones y conclusiones adoptadas por el Comité Central del PCV y el Comité Partidista, junto con las principales fiestas y acontecimientos políticos, la protección de la base ideológica del Partido y la lucha contra las opiniones erróneas y hostiles.

El Comité Partidista en el Bloque de Órganos Centrales entregó premios para colectivos e individuos que han obtenido logros en en el trabajo de comunicación del período 2020 - 2023. (Fuente: VNA)

En esta ocasión, el Comité Partidista en el Bloque de Órganos Centrales entregó premios para colectivos e individuos que han obtenido logros en en el trabajo de comunicación del período 2020 - 2023./.