Foto de ilustración (Fuente: moh.gov.vn)

Hanoi (VNA)- “Los jóvenes médicos siguen las enseñanzas del presidente Ho Chi Minh, por la salud pública” es el tema de un movimiento de emulación promovido el domingo último en esta capital.En el lanzamiento, más de 100 galenos, junto con miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh, ofrecieron consultas y medicamentos gratuitos a unas dos mil personas.Una de los beneficiarios de la jornada, la hanoyense Le Thi Thuy, comentó: “Los médicos han sido muy atentos conmigo y descubrieron la existencia de un tumor benigno en mi cuerpo. Me citaron para otra consulta en los próximos seis meses. También me duelen las muelas, por lo que me dieron pastillas para aliviar el dolor. Los programas como este son buenos y nos recuerdan la necesidad de realizar consultas regulares y atender nuestra propia salud”.El evento dura del 1 de mayo hasta el 28 de junio con el objetivo de atraer cada año la participación de 20 mil médicos jóvenes y beneficiar a 300 mil ciudadanos.En esta ocasión, la Asociación de Jóvenes Médicos de Vietnam coordina con el Ministerio de Salud Pública, la Oficina de la Organización Mundial de la Salud en el país indochino y el gremio sindical del sector sanitario para organizar el concurso Walk por your health (Caminar por tu salud). – VNA/Nhan Dan