Nueva Delhi (VNA) - El Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam y la Oficina Representativa del Comercio (ORC) de Hanoi en la India siempre han creado condiciones favorables a las empresas nacionales en la exportación de fruta del dragón hacia el mercado local.Así lo subrayó Do Quoc Hung, subjefe del Departamento de Mercado de Asia y África de la cartera durante un programa de promoción de la pitahaya vietnam ita en la India , organizado por el ORC en forma virtual.De acuerdo con Quoc Hung, la India es un mercado clave en el Sur de Asia y se considera un destino potencial a la fruta del dragón vietnamita, gracias a las buenas relaciones de amistad y asociación estratégica integral entre los dos países.Sin embargo, las actividades de exportación de ese rubro de las empresas de la nación indochina hacia ese mercado aún no han llegado al nivel esperado, debido a las barreras como la distancia geográfica y las políticas de importación-exportación y la prevención contra la epidemia de la India.Además, la India ha comenzado recientemente a cultivar la pitahaya en los estados como Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Bengala Occidental, Telangana, Tamil Nadu, Odisha, Gujarat y el archipiélago Andaman-Nicobar con una superficie de hasta cuatro mil hectáreas y una producción de 12 mil toneladas por año, agregó.Por tal motivo, el ministro consejero de la Embajada de Hanoi en Nueva Delhi, Do Thanh Hai, recomendó a las localidades y empresas nacionales adoptar estrategias sostenibles y a largo plazo para enviar los productos a ese país del sur de Asia.También enfatizó la necesidad de estrechar la cooperación entre la Embajada y los Ministerios de Industria y Comercio y de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam en el intercambio de informaciones sobre el mercado, precio, código de área de cultivo, temporada y empresas, entre otros./.