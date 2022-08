Escena de la reunión (Fotografía: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- Las autoridades de la ciudad vietnamita de Can Tho sostuvieron hoy una reunión de trabajo con el cónsul general de Italia en Ciudad Ho Chi Minh, Enrico Padula.



Las dos partes discutieron una serie de soluciones para promover la cooperación en el futuro, especialmente en los campos de la agricultura de alta tecnología, la industria manufacturera, el transporte, la logística, las finanzas y la banca, y la conservación de los recursos naturales y patrimonios culturales.



El vicepresidente del Comité Popular de Can Tho Nguyen Van Hong expresó la esperanza de que Enrico Padula promueva acuerdos de cooperación entre Can Tho y algunas localidades italianas, y presente el entorno de inversión de la ciudad a las empresas e inversores del país europeo.



Can Tho desea que el cónsul general de Italia en Ciudad Ho Chi Minh se coordine para organizar muestras de películas italianas, exhibiciones fotográficas y conciertos con el fin de apoyar a Can Tho en la conservación de museos y promoción del valor del patrimonio cultural.



Por su parte, Enrico Padula, señaló que en 2023 se celebrará el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam e Italia, un hito importante que marca la cooperación profunda y estrecha entre los dos países.

Sobre la base de esa buena relación, en el futuro próximo, el Consulado de Italia hará esfuerzos para crear actividades de enlace cultural y económico entre las localidades de los dos países, prometió.



El valor de las exportaciones de Can Tho al mercado italiano alcanzó los 3,08 millones de dólares en 2021. En la primera mitad de este año, esa cifra fue de 79 millones de dólares./.