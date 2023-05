Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El programa de promoción turística Vietnam-Ciudad Ho Chi Minh se desarrollará en Sídney, Melbourne y Brisbane, del 11 al 17 de este mes.Según la directora del Departamento de Turismo de la ciudad, Nguyen Thi Anh Hoa, el evento se efectuará en Sídney en la noche del 12 próximo, y en Melbourne la noche del 15 de mayo antes de terminar en Brisbane la tarde del 17 de mayo.La cita registró la inscripción de más de 200 delegados de organizaciones, agencias, compañías de viajes y socios de muchas localidades de Australia, junto con más de 20 representantes de departamentos, industrias y aerolíneas, agencia de viajes y hoteles de Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam El programa busca promover el turismo de Ciudad Ho Chi Minh , en particular, y de Vietnam, en general, y agilizar las conexiones comerciales entre las empresas turísticas de los dos países.Los asistentes podrán experimentar una variedad de actividades tales como conocer las principales aerolíneas, agencias de viajes, hoteles de Ciudad Ho Chi Minh y Vietnam, dibujar sombreros cónicos, elaborar To He (juguetes de harina de arroz) y disfrutar de actuaciones de distintos instrumentos musicales étnicos.Estadísticas del Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh indican que Australia es uno de los mercados importantes con gran potencial para contribuir al flujo de turistas a Vietnam y Ciudad Ho Chi Minh.Se reportaron en 2022 más de 130 mil llegadas provenientes desde Australia a Ciudad Ho Chi Minh. El país oceánico se encuentra en el top 10 de mercados con mayor número de turistas a Vietnam y Ciudad Ho Chi Minh en los últimos años.