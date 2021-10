El artesano Tran Tuoc (Foto: Vietnam+)

Hanoi (VNA) - Con una alta calidad y vistas especiales, los productos hechos a mano por el artesano Tran Tuoc dejan una impresión singular en el mercado de cerámica vietnamita.

Un destino especial llevó a Tran Tuoc a la aldea de cerámica de Bat Trang, por lo que se apegó cada vez más a esta tierra.



"Crecí en mi ciudad natal de Thai Binh. Después de muchas ocupaciones, llegué a Bat Trang. Al principio, era solo un trabajador y no estaba profundamente involucrado. Pero cuanto más me involucraba, más apasionado me volvía. Investigué y encontré las líneas que parecen ser muy simples, pero en realidad son excelentes. Tengo un profundo amor por la cerámica", expresó el artista.



Diferente a innumerables artesanos nacidos y criados en Bat Trang, Tran Tuoc ha encontrado su propio camino. Saca los valores tradicionales de las leyendas y los transmite en sus obras. Se especializa en el campo de la decoración cultural sirviendo a generaciones mayores o de mediana edad con conocimientos profundos en cultura tradicional.

"No me posiciono como artista, sino en lo que estoy haciendo. Mi marca es muy clara. Uno es sobre el estilo de la mascota, tengo mi propio estilo especial. El segundo es el estilo escultórico de los héroes históricos nacionales. En tercer lugar, mis cerámicas no son solo artículos para el hogar, sino también matices decorativos arquitectónicos", dijo.



Tran Tuoc participó en la restauración de detalles de cerámica de la puerta Nghi Mon en el palacio real en Lam Kinh, en la provincia norteña de Thanh Hoa, además de algunas reliquias en la ciudad imperial de Hue. Sin embargo, lograr resultados como hoy no es fácil.



"¿Por qué puedo hacerlo? La primera razón es que soy muy modesto en mi forma de pensar. En segundo lugar, tengo mucho cuidado al hacerlo. En tercero, soy muy industrioso. Mi punto de vista es la conservación y desarrollo, no la conservación para ser conservador. Mi estilo sigue siendo clásico y prático", enfatizó./.