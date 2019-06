Can Tho, Vietnam (VNA) - China desea intensificar la cooperación agrícola con esta ciudad sureña, sobre todo en los principales rubros de la localidad, tales como el del arroz y las frutas, con el fin de aumentar la eficiencia de la economía rural, destacó aquí el cónsul general de ese país en Ciudad Ho Chi Minh, Wu Jun.

Escena de la reunión (Fuente: VNA)

En una reunión de trabajo con el gobierno de Can Tho, efectuada la víspera, el diplomático enfatizó la importancia de la ciudad, como motor económico de la región del Delta del Río Mekong, una región que, según señaló, constituye una tierra fértil para los inversores chinos.Asimismo expresó su esperanza de que ambas partes aumenten el intercambio de experiencias y aplicaciones científico-tecnológicas en la producción agrícola, y en el control de la inocuidad alimentaria, así como mejoren la cooperación en la prevención de las enfermedades en animales.Al mismo tiempo, manifestó la disposición de la parte china de organizar cursos de capacitación para agricultores locales, y facilitar el estudio de las empresas de ese país sobre el entorno de los negocios y las inversiones en la localidad.Wu Jun mostró también el interés del gobierno chino de incrementar los vínculos bilaterales en educación, cultura y turismo.En tal sentido, manifestó el deseo de su país de colaborar con esta urbe en la organización de programas culturales y artísticos por el aniversario 15 de establecimiento del hermanamiento entre Can Tho y la ciudad de Shantou, de China, que se celebrará el año próximo.Por su parte Truong Quang Hoai Nam, vicepresidente del Comité Popular municipal, hizo hincapié en la importancia de la cooperación con China como parte de la estrategia para la atracción de inversiones y el desarrollo económico sostenible de Can Tho, en particular, y del Delta del río Mekong en general.Al mismo tiempo, sugirió aumentar los encuentros de inversionistas chinos con autoridades y empresarios locales, con el fin de promover las oportunidades de colaboración entre ambas partes, al tiempo expresó el compromiso de mejorar el entorno de negocios y los procedimientos administrativos para las compañías de ese país en la ciudad.En la ocasión, el Consulado General de China y la Asociación de Empresas de ese país en Vietnam otorgaron unos 24 mil dólares destinados a la construcción de casas para personas con condiciones difíciles en Can Tho.- VNA