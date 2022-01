El panorama de la reunión (Fuente: VNA)

Ceremonia de da la bienvenida al ministro de Seguridad Pública de Laos, general Vilay Lakhamphong (Fuente: VNA)

Ceremonia de entraga de la Orden del Estado de la República Democrática Popular de Laos (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) - El ministro de Seguridad Pública de Vietnam , general To Lam, y su homólogo laosiano, general Vilay Lakhamphong, debatieron medidas para fortalecer la cooperación entre las dos carteras en 2022.Al intervenir en la reunión, To Lam destacó que a pesar de la evolución complicada del COVID-19, la amistad especial y cooperación integral Vietnam-Laos, en general, y las relaciones entre los dos ministerios, en particular, se han desarrollado de manera fructífera con resultados prácticos.En el ámbito de la colaboración en formación y logística, en 2021 el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam recibió y capacitó a 280 oficiales de su similar laosiano y brindó apoyo con equipos sanitarios a la lucha contra la epidemia en el país vecino, dijo.A su vez, Vilay Lakhamphong afirmó que la estrecha coordinación entre ambas carteras ha contribuido a profundizar y consolidar las relaciones de amistad y solidaridad especial entre los partidos, estados, pueblos y fuerzas policíacas de los dos países en los últimos tiempos.En la ocasión, los dos titulares acordaron continuar manteniendo el intercambio y las actividades en todos los niveles cara a cara o en línea, coordinar en el manejo de los casos que surjan de manera rápida y oportuna, con vistas a cumplir las tareas de proteger la seguridad y el orden social de cada país.Además, buscarán implementar efectivamente los tratados internacionales de los que ambas partes son miembros, acelerar las negociaciones hacia la firma de un acuerdo de extradición y un convenio sobre la protección mutua e intercambio de informaciones secretas entre los dos gobiernos, así como el apoyo mutuo en los foros mundiales y regionales, entre otros.También trabajarán por desplegar con eficiencia las actividades conmemorativas por el Año de Solidaridad y Amistad Vietnam-Laos y Laos-Vietnam en 2022 y el aniversario 60 del establecimiento de los vínculos diplomáticos bilaterales y 45 años del Tratado de Amistad y Cooperación Hanoi-Vientiane.Seguirán brindándose apoyo mutuo en las tareas de prevención y control de la pandemia y coordinarán la construcción de la Academia Política de Seguridad Pública del Pueblo de Laos después que las autoridades de los dos países aprobaran ese proyecto.Tras las conversaciones, To Lam y Vilay Lakhamphong copresidieron la ceremonia de entrega de la Orden del Estado de la República Democrática Popular de Laos a 16 colectivos y 41 individuos del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam./.