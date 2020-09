Proponen planes de inversión en la autopista Can Tho-Ca Mau (Fuente:VNA)

Can Tho, Vietnam, 22 sep (VNA)- El viceministro de Transporte Nguyen Nhat sostuvo una sesión de trabajo con autoridades de las cinco provincias y ciudades del Delta del Mekong y varias unidades consultoras para discutir los planes de inversión en la autopista Can Tho-Ca Mau Con anterioridad, el Premier instruyó el estudio para la ejecución de la obra en dos fases. En concreto, el tramo Can Tho-Bac Lieu se realizará por presupuesto estatal y el segmento Bac Lieu-Ca Mau, en forma de asociación público-privada (PPP).Respecto a los planes de inversión, el primero propone un capital de dos mil millones de dólares con un 141 kilómetros de largo. La autopista se construirá sobre la carretera vieja Quan Lo-Phung Hiep y la superficie para la liberación de terreno es de 750 hectáreas.El segundo proyecto plantea un presupuesto estimado de dos mil 652 millones de dólares, con 138 kilómetros de longitud y la liberación de terreno de 900 hectáreas. Se edificará en paralelo con la vía Quan Lo-Phung Hiep.Para el tercero se estima una inversión de dos mil 478 millones de dólares, con 124 kilómetros de extensión y 800 hectáreas para la liberación de terreno. Con este plan, la autopista de conexión entre Can Tho y Ca Mau será más corta y se ubicará lejos de la ruta Quan Lo – Phung Hiep.Tras escuchar las propuestas, el vicepresidente del Comité Popular de Hau Giang, Dong Van Thanh, dijo que la ruta Quan Lo-Phung Hiep presenta una baja circulación de vehículos y recientemente fue reparada con un presupuesto de 43,47 millones de dólares, por lo que sugirió elegir la tercera propuesta./.