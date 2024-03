Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Representantes de empresas extranjeras propusieron muchas soluciones para mejorar el entorno empresarial y de inversión en Ciudad Ho Chi Minh, en un encuentro hoy con las autoridades locales.En su intervención en la reunión, Ramachandran A.S, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) en Vietnam, apreció la asociación establecida por los dos gobiernos como una base importante para promover la cooperación entre las comunidades empresariales de ambos países.Según el funcionario, Ciudad Ho Chi Minh ha obtenido logros económicos sobresalientes, sin embargo, aún quedan muchas cuestiones que se pueden mejorar, como el fortalecimiento del ecosistema manufacturero de alto valor, que incluyen sectores como la educación superior, innovación, transformación digital, logística, construcción de infraestructura, energía y desarrollo sostenible; la elevación de la calidad de la atención médica y la creación de políticas favorables.Por su parte, Do Thi Hong Duyen, de la Asociación de Empresas Alemanas en Vietnam, también dijo que Ciudad Ho Chi Minh en particular y Vietnam en general deben centrarse en mejorar el entorno de inversión mediante reformas políticas, educativas y de la infraestructura de transporte, así como simplificar las políticas de visas de trabajo y negocios.Además, para atraer inversiones en el sector manufacturero y de procesamiento, Vietnam necesita promover la localización de la cadena de suministro y mejorar los servicios de infraestructura y logística para cumplir con los estándares regionales e internacionales, añadió.Choi Bun-do, presidente de la Cámara de Comercio de Corea del Sur en Vietnam (KOCHAM), subrayó que las empresas surcoreanas aprecian el diálogo y la solución de las dificultades para la comunidad empresarial por parte de las autoridades de Ciudad Ho Chi Minh.Sugiró a la localidad adoptar medidas para apoyar más efectivamente a las pequeñas y medianas empresas de inversión extranjera directa (IED) que se especializan en la producción industrial de materias primas y equipos de apoyoPhan Van Mai, presidente del Comité Popular municipal, afirmó que el diálogo y la recopilación de opiniones de la comunidad empresarial no sólo ayuda a la ciudad a captar información y abordar las dificultades y obstáculos para las compañías, sino que también deviene una forma de conexión y cooperación para crear nuevas oportunidades de negocio.En cuanto a la estrategia a largo plazo, Ciudad Ho Chi Minh trabaja por crear nuevos motores de crecimiento mediante el establecimiento de centros financieros, la economía digital y la transición verde, para ponerse al día con la tendencia general de desarrollo del mundo, al tiempo que se esfuerza por mejorar los servicios de salud, educación y transporte, a fin de atraer capital de calidad y sostenible, especificó./.