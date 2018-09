Mercado flotante en Can Tho (Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam, (VNA)- La ciudad sureña vietnamita de Can Tho recibió a 82 mil 200 turistas, de ellos seis mil 200 extranjeros, en tres días festivos del 1 al 3 de septiembre, un aumento interanual de ocho por ciento.Según el Servicio municipal de Cultura, Deportes y Turismo, alrededor de 21 mil 900 excursionistas pasaron la noche en la ciudad, un incremento de 10,6 por ciento.Los ingresos de las actividades turísticas se estimaron en dos millones 347 mil dólares, que significa una subida de 12,7 por ciento respecto al mismo periodo del año previo.Can Tho constituye una de las siete regiones turísticas clave de Vietnam de acuerdo con el plan integral del desarrollo de la industria sin humo hasta 2020 con visión a 2030.Los sitios más atractivos de la ciudad incluyen el puente Ninh Kieu, la pagoda Truc Lam, la zona ecoturismo My Khanh y el parque de aves Mien Tay. – VNA