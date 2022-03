El panorama del Parque Industrial Van Trung (Fuente:VNA)

Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Bac Giang, Vietnam (VNA) - El secretario general del Comité del Partido Comunista de Vietnam en la provincia norteña de Bac Giang, Duong Van Thai, dijo que en 2022 la localidad se centrará en la implementación sincrónica de las medidas para el desarrollo económico En concreto, precisó, Bac Giang se enfocará en la realización de la planificación para el periodo 2021-2030, con visión hasta 2050; la restructuración del sector agrícola mediante la producción de mercancías centralizadas, a gran escala y aplicada de alta tecnología.También atraerá inversiones en el desarrollo de la agricultura y las zonas rurales, movilizará recursos financieros destinados a la modernización de la infraestructura de transporte, y acelerará la construcción de los megaproyectos en su plan de inversión pública a mediano plazo en el periodo 2021-2025 y 2022, agregó.Al mismo tiempo, afirmó, la provincia prestará atención a la prevención y lucha contra la pandemia del COVID-19, al considerarla una tarea prioritaria, y reorganizará el aparato político y las unidades públicas no comerciales.Según el dirigente local, Bac Giang está frente a la oportunidad de desarrollarse y por eso debe hacer los máximos esfuerzos para convertirla en la realidad.De esta manera, los comités partidistas de todos los niveles deben concentrarse en dirigir la implementación de avances estratégicos para perfeccionar las instituciones, los mecanismos y las políticas.Además, enfatizó, es necesario aumentar inversiones en el desarrollo de las infraestructuras, mejorar la calidad de los recursos humanos, simplificar los trámites administrativos, y elevar la capacidad competitiva.Van Thai hizo hincapié en la importancia de mejorar la eficiencia de la gestión estatal en los campos, sobre todo en la planificación, inversión, construcción, gestión de terreno, recursos naturales, minerales, protección ambiental, finanzas-banca, y solución de denuncias, así como fortalecer las filas partidistas y construir un sistema político transparente y fuerte.En 2021, en el contexto de las cuantiosas dificultades generadas por el COVID-19, sobre todo en la cuarta ola en la que Bac Giang era epicentro, los comités partidistas, el gobierno, las empresas y los pobladores locales pusieron en juego el espíritu de solidaridad y mostraron su consenso y determinación de combatir la enfermedad y desarrollar la economía.Como resultado, el Producto Interno Bruto regional de la provincia alcanzó 7,82 por ciento, incluyendo las 10 provincias y ciudades con mayor tasa de crecimiento del país.El tamaño de la economía alcanzó cinco mil 652 millones de dólares. La localidad atrajo casi mil 600 millones de dólares, de esta cifra más de mil 330 millones de dólares de inversión extranjera.El valor de exportaciones superó los 31 mil millones de dólares, un aumento de más de 40 por ciento respecto a 2020.Además de los logros positivos, existen varias limitaciones tales como, la falta de proactividad y supervisión de varios comités partidistas, agencias y unidades en la prevención y lucha contra la pandemia del COVID-19, lo que resultó en el brote y la propagación del virus en varios lugares.El trabajo de gestión estatal en algunos campos, sobre todo en terreno y medioambiente aún no alcanzó los resultados esperados. La infraestructura débil no corresponde a la demanda de desarrollo, y la realización de varias obras y proyectos importantes avanza de forma lenta.La provincia de Bac Giang se ubica en la región noreste del país, situada a 50 kilómetros al este de Hanoi. La provincia cubre tres mil 895 kilómetros cuadrados y, a partir de 2019, su población era de un millón 803 mil 950 personas.La superficie terrestre de Bac Giang se dedica principalmente a la agricultura. La provincia es conocida como productora de frutas, particularmente piñas y lichis./.