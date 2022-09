Acto de firma del memorando de entendimiento de cooperación (Fuente:VNA)

Canberra (VNA) Una conferencia de promoción de inversiones en la provincia survietnamita de Long An se llevó a cabo en la ciudad de Melbourne, Estado australiano de Victoria.



Al intervenir en la reunión, Nguyen Van Duoc, secretario del Comité Partidista en Long An, destacó que los inversores australianos han hecho contribuciones positivas al desarrollo socioeconómico de su localidad en los últimos tiempos.



La nación de Oceanía cuenta con muchas experiencias en los campos altamente especializados tales como la gestión urbana, agricultura de alta tecnología, educación, formación y ejecución de políticas, indicó, al mismo tiempo, agregó que se trata de los sectores en los que Long An busca oportunidades de cooperación, intercambio y transferencia de tecnología.



Long An presta atención especial a las oportunidades de colaboración y está dispuesta a dar la bienvenida y crear condiciones más favorables para que las organizaciones y empresas australianas lleven a cabo las actividades de negocios de manera efectiva en la provincia, reiteró.



Mientras tanto, el embajador de Hanoi en Caberra, Nguyen Tat Thanh, subrayó que en 2023, los dos estados conmemorarán el 50 aniversario del establecimiento de los lazos diplomáticos y en la ocasión, las dos partes podrán elevar las relaciones bilaterales a la asociación estratégica integral.



Se trata de una base para que se desarrollen aún más la cooperación bilateral incluso a nivel nacional, de localidad y empresarial, apuntó.



Además, formuló votos porque en el futuro, Long An promueva aún más la colaboración con Australia, específicamente la firma de un acuerdo de hermanamiento con una localidad adecuada, a fin de potenciar sus fortalezas.



La conferencia es una importante oportunidad, creando premisa para promover la recuperación económica a favor de las localidades, en particular, y a los dos países, en general, consideró y se comprometió que la embajada vietnamita continuará siendo un puente de conexión en aras de brindar más apoyo a la cooperación en comercio e inversión de la tierra natal, incluida la provincia de Long An, con Australia.

En el marco del evento, representantes de la Asociación de Empresarios Vietnamitas en Australia (VBAA) y del Departamento de Planificación e Inversión de Long An, firmaron un memorando de entendimiento sobre la cooperación y promoción de inversiones entre esa provincia y empresas del país de Oceanía./.