Los delegados en el foro (Foto: VNA)

Washington (VNA)- La provincia central vietnamita de Nghe An presentó a los inversores estadounidenses su entorno de negocios y áreas prioritarias de inversión, en un foro celebrado recientemente en esta capital.



Durante su intervención en el evento, el embajador en Estados Unidos, Nguyen Quoc Dung, elogió la elección de Estados Unidos por parte de Nghe An para exhortar a inversiones justo después de las visitas de alto nivel entre las dos partes.



Prometió que la Embajada vietnamita continuará coordinando y apoyando a la provincia para atraer más inversores estadounidenses.



Mientras tanto, Cindy Shao, presidenta de la Cámara de Comercio Asiático-Americana (AACC), una organización sin fines de lucro con casi tres mil empresas miembros, dijo que el foro era una oportunidad para promover la cooperación entre los socios de Estados Unidos y Vietnam en general y Nghe An en particular..



Por su parte, el presidente del Comité Popular de Nghe An, Nguyen Duc Trung, informó a los participantes sobre el potencial y las fortalezas de la provincia, subrayando que la localidad ha preparado las mejores condiciones en materia de planificación, infraestructura, suelo, recursos humanos y apoyo a los procedimientos administrativos para acoger a los inversores.



La provincia necesita inversiones en su zona económica Dong Nam (sureste), que comprende cinco parques industriales que cubren dos mil hectáreas, dijo, y destacó que Nghe An espera recibir inversiones en los campos de semiconductores, manufactura, producción de nuevos materiales y nuevos energía.



Le Tien Tri, director de la Junta administrativa de la Zona Económica de Dong Nam, dijo que Nghe An espera fomentar las conexiones con socios estadounidenses en el campo de la alta tecnología y la producción de bienes de consumo, petroquímicos y energía.



El presidente de la junta directiva de la AACC, John Lin, señaló que Vietnam tiene muchas ventajas en la atracción de inversiones extranjeras, incluidas la tecnología y los recursos humanos.

Al concluir el foro, los participantes presenciaron la firma de un acuerdo de cooperación entre la Junta administrativa de la Zona Económica de Dong Nam y la AACC.



Ese mismo día, la delegación de Nghe An se reunió con representantes de la Asociación de la Industria de Semiconductores de Estados Unidos y del Consejo de Negocios Estados Unidos-ASEAN./.