El complejo paisajístico de Trang An, en la provincia de Ninh Binh (Fuente: VNA)

Ninh Binh, Vietnam (VNA)- Esta provincia norvietnamita, sede de las principales actividades del Año Nacional de Turismo 2020, se propone atraer a 6,78 millones de vacacionistas domésticos y un millón de extranjeros en el presente año, según las autoridades locales.Con el fin de cumplir esa meta, la llamada industria de ocio local se empeña en desplegar de forma sincronizada numerosas medidas, tales como la implementación del plan integral para el desarrollo sectorial hasta 2025, el cumplimiento de la resolución del Buró Político acerca de la conversión de las esfera en un segmento clave de la economía nacional, y la conservación de los patrimonios y el complejo de paisajes pintorescos de Trang An, entre otras.Por otro lado, el gobierno provincial prestará atención en fomentar la capacitación del personal y elevar la calidad del contingente de guías turísticos, además de la garantía de la seguridad y el orden social en la localidad, y la promoción turística mediante la organización de diferentes seminarios temáticos en las grandes urbes del país.Datos oficiales indican que Ninh Binh recibió en 2019 a alrededor de 7,6 millones de turistas, lo que representa el 101,3 por ciento de la meta trazada y un incremento interanual de tres por ciento.De ese monto, 6,63 millones fueron viajeros domésticos, dos por ciento más que 2019. Con ese logro, la provincia ingresó 156 millones de dólares, para un alza de 12 por ciento en comparación con el año anterior.Bajo el tema “Hoa Lu- antigua capital milenaria”, el Año Nacional de Turismo 2020 incluye 27 actividades principales, incluido el festival de la pagoda de Bai Dinh, que tendrá lugar el 30 de enero, y el festival de Trang An, del 10 de abril a finales de mayo.El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo también organizará 11 eventos, mientras que 24 provincias y ciudades celebrarán 79 eventos en saludo al Año Nacional de Turismo.Ninh Binh cuenta con abundantes recursos turísticos, con sitios atractivos como la antigua ciudadela de Hoa Lu, el parque nacional de Cuc Phuong y la reserva humedal Van Long.Especialmente, el complejo paisajístico Trang An fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Natural del mundo, el primer patrimonio mixto de Vietnam y del Sudeste Asiático./